Προσλήψεις μόνιμου επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, εξασφαλίζοντας στους όρους πρόσληψης δύο σημαντικούς όρους – την εντοπιότητα και τη δεκαετή παραμονή στις θέσεις που θα τοποθετηθούν – εξασφάλισε, όπως μας ανακοίνωσε, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης. Ήδη είναι σε εξέλιξη η διαδικασία του ΑΣΕΠ το οποίο, κατόπιν σχετικής πρότασης από την Περιφέρεια Κρήτης, ενέκρινε οι προσλήψεις αυτές να γίνουν με μοριοδότηση του κριτηρίου της εντοπιότητας, αντιλαμβανόμενο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες από τις οποίες οι προσληφθέντες αποχωρούν ύστερα από βραχύ χρονικό διάστημα, ζητώντας μετάθεση ή μετάταξη σε Υπηρεσίες πλησίον του τόπου μόνιμης κατοικίας και καταγωγής τους. Το πρόβλημα αυτό, βέβαια, το αντιμετωπίζουν όλες οι Υπηρεσίες δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Οι προκηρύξεις 1ΓΒ/2026 και 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ αποτελούν το Β΄ Στάδιο του 2ου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού (1Γ/2025) και αφορούν στην πλήρωση χιλιάδων θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της Π.Ε. Λασιθίου.

Οι διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων έχουν πλέον ολοκληρωθεί και οι διαγωνισμοί βρίσκονται σε στάδιο έκδοσης αποτελεσμάτων.

Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ειδικά για τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου, οι προσλήψεις αυτές είναι απόλυτα αναγκαίες, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη Διεύθυνση πάσχει λόγω της αποστελέχωσής της τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα το ελάχιστο προσωπικό που παραμένει, να υπερβαίνει εαυτόν για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και ανάγκες. Προκειμένου να ανταποκριθεί η συγκεκριμένη Υπηρεσία, η Π.Ε. αναγκάζεται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου με αναπτυξιακές εταιρείες για διάθεση επικουρικού προσωπικού, το οποίο, αποκτά πολύτιμη εμπειρία στο χρόνο που εργάζεται στην Π.Ε. Δυστυχώς, όμως, το προσωπικό αυτό χάνεται στην πορεία, εξήγησε ο Αντιπεριφερειάρχης.

Οι σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ξεκίνησαν πριν από 2 χρόνια και οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης των προσληφθέντων αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2027.

Οι ειδικότητες

Με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα που έχει δώσει το ΑΣΕΠ, στην ΠΕ Λασιθίου προσλαμβάνονται: 2 ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού, 2 ΤΕ Μηχανικών/Μηχανολόγων Μηχανικών (που θα τοποθετηθούν στο Τμήμα Μεταφορών). Επίσης προσλαμβάνονται: 4 Γεωπόνοι που τοποθετούνται στον Αγιο Νικόλαο, 1 Γεωπόνος για την Ιεράπετρα, 1 Γεωπόνος για τη Σητεία, 1 Κτηνίατρος, 4 ΠΕ Μηχανικών/Μηχανολόγων Μηχανικών που θα μοιραστούν στις Τεχνικές Υπηρεσίες και στο Τμήμα Ανάπτυξης, 3 ΠΕ Μηχανικών/Πολιτικών Μηχανικών για τις Τεχνικές Υπηρεσίες.

Για δέκα χρόνια θα πρέπει να παραμείνουν

Ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε ότι οι προσληφθέντες θα έχουν την υποχρέωση να παραμείνουν 10 χρόνια στις θέσεις τους προσφέροντας τις επιστημονικές γνώσεις και τις υπηρεσίες τους στον τόπο μας.

Επιπλέον, για 5 χρόνια θα είναι υποχρεωμένοι, εφόσον ζητήσουν μετακίνηση, αυτή να είναι σε Υπηρεσία είτε της Π.Ε. ή Δήμου εντός των ορίων της Π.Ε. Λασιθίου. Μετά από το πέρασμα της 15ετίας, θα μπορέσουν, εφόσον το επιθυμούν, να μετατεθούν σε άλλη Π.Ε. εκτός ή εκτός Κρήτης.

Οι προσλήψεις αυτές μόνιμου προσωπικού είναι οι περισσότερες που γίνονται στην Αντιπεριφέρεια Λασιθίου ύστερα από πολλά χρόνια, είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, τονίζοντας ότι αυτό θα επιτρέψει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ακόμη περισσότερου έργου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ