Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: