Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Τρίτη αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2026.
2.Έγκριση σκοπιμότητας, εξειδίκευσης πίστωσης και έγκριση πολυετούς δέσμευσης για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής απεικόνισης για την τουριστική προβολή του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
3.Εγγραφές βρεφών και εγγραφές και διαγραφές νηπίων Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
4. Διοργάνωση διήμερου διασυλλογικού αγώνα ορεινής ποδηλασίας
5.Παραχώρηση αίθουσας «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΡΕΑΔΗ» στο Σύλλογο Γυναικών Οροπεδίου Λασιθίου «ΡΕΑ».
6.Εξέταση αιτήματος Συνδέσμου Μέσα Λασιθίου «Η ΑΛΟΪΔΑ».