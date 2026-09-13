Η διεθνώς αναγνωρισμένη συνθέτρια και βιολονίστρια Ευανθία Ρεμπούτσικα συναντά το κοινό στον αρχαιολογικό χώρο Μαλίων, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης 2026 και της Παράλληλης Δράσης «Γυναίκες – Πολιτιστική Κληρονομιά – Δημιουργία», που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης και του «3ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» Δήμου Χερσονήσου.

Με το χαρακτηριστικό κόκκινο βιολί της, η Ευανθία Ρεμπούτσικα ξεδιπλώνει ένα μουσικό ταξίδι μέσα από το σύνολο της δημιουργικής της πορείας, παρουσιάζοντας αγαπημένες συνθέσεις από τη δισκογραφία της, καθώς και μουσικά θέματα από πολυβραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες, όπως η «Πολίτικη Κουζίνα», ο «Νοτιάς» και το «1968». Οι μελωδίες της, εμπνευσμένες από το Αιγαίο, τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, αφηγούνται ιστορίες νοσταλγίας, μνήμης, αποχωρισμού και επιστροφής, ενώ παράλληλα αποπνέουν τη χαρά της ζωής και τη δύναμη της ανθρώπινης συγκίνησης. Στην παράσταση «Ύμνος στη Γυναίκα», με τη συμμετοχή της Σοφίας Ζώβα, η μουσική γίνεται ένας ιδιαίτερος φόρος τιμής στη γυναίκα, στη δημιουργικότητα, στη δύναμη, στη μνήμη και στη διαχρονική παρουσία της στον πολιτισμό και την τέχνη.

Η παρουσίαση της παράστασης δημιουργεί έναν ξεχωριστό διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη μουσική δημιουργία και την πολιτιστική κληρονομιά. Ο Αρχαιολογικός Χώρος Μαλίων, ένας από τους σημαντικότερους τόπους του Μινωικού Πολιτισμού αποτελεί το ιδιαίτερο σκηνικό μιας μουσικής εμπειρίας όπου η τέχνη συναντά τη μνήμη, την ιστορία και το πολιτιστικό αποτύπωμα του τόπου.

Η Παράλληλη Δράση «Γυναίκες» τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενισχύοντας τον θεσμικό χαρακτήρα και τη δυναμική της πρωτοβουλίας.

Είσοδος – Προκράτηση θέσεων:

Η είσοδος στην συναυλία στον Αρχαιολογικό Χώρο των Μαλίων την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, είναι ελεύθερη, με απαραίτητη προκράτηση θέσης, λόγω του περιορισμένου αριθμού των διαθέσιμων θέσεων.