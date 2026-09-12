Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στη δημοσίευση πρόσκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος που αφορά το πρόγραμμα Παρεμβάσεις Π3-73-2.1 – Σχέδια Βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα Π3-73-2.2 – Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και Π3-73-2.6 – Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027.

O συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης για την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται στα 21.218.230,61 €.

Δικαιούχοι: των δράσεων της παρούσας μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συλλογικά σχήματα (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ).

Τα ποσοστά στήριξης ανά κατηγορία υποψηφίου για την Περιφέρεια Κρήτης είναι από 50% έως 70%.

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός που παρέχεται σωρευτικά από τις Παρεμβάσεις Π3-73-2.1, Π3-73-2.2, και Π3-73-2.6 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 750.000,00€ στην περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου και το ποσό των 1.250.000,00€ στην περίπτωση των συλλογικών σχημάτων.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ στην ιστοσελίδα https://www.opske.gr

και ξεκινά από τη Τρίτη 06-10-2026 και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 20-01-2027 και ώρα 13:00.

Στις παρεμβάσεις Π3-73-2.1, Π3-73-2.2, Π3-73-2.6 επιλέξιμες δαπάνες είναι: η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κατασκευών, η αγορά γης, οι περιφράξεις & εγκατάσταση φυτειών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά φορτηγού για μεταφορά κυψελών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών που εγκαθίστανται εντός των παραπάνω γεωργικών κατασκευών , η αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου, οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ και οι γενικές δαπάνες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των παρεμβάσεων Π3-73-2.1, Π3-73-2.2 και Π3-73-2.6 παρέχονται στα τηλέφωνα:

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης: τηλ. 2813407910–2813407905–2813407997 Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΑΑ) ΠΕ Ηρακλείου: Τηλ.: 2813407929–2813407928 Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΑΚ) ΠΕ Λασιθίου:

Τηλ. : 2841340514–2842305167–2843341312

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΑΚ) Ρεθύμνου:

Τηλ.: 2831343812–2831343823–2831343810

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΑΚ) Χανίων:

Τηλ. : 2821346530–2821346517–2821346532–2821346560

και στις ιστοσελίδες

α) Της Περιφέρειας Κρήτης : https://www.crete.gov.gr/kathorismos-plaisioy-efarmogis-ton-paremvaseon-p3-73-2-1-schedia-veltiosis-georgikon-ek-metalleyseon-poy-symvalloyn-stin-antagonistikotita-p3-73-2-2-ependyseis-stis-georgikes-ekmetalleyseis-poy-symval/

β) Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.)