Στα αμύγδαλα και στις αμυγδαλιές αναφέρεται o Καλαμαυκιανός Μιχάλης Πιτυκάκης και σχολιάζει ότι «φέτος οι αμυγδαλιές όχι μόνο άνθισαν αλλά και καρποφόρησαν σε πείσμα των δύσκολων καιρικών συνθηκών, δίνοντας την ευκαιρία να δούμε και πάλι στις γειτονιές εικόνες περασμένων εποχών, τα παλιά καερέτια».

Το καερέτι (από την τουρκική gayret σημαίνει την επιμονή ή τη σύντονη προσπάθεια), μαζί με το ρήμα κάνω (κάνω καερέτι ή καϊρέτι) σημαίνει προσφέρω παρηγοριά και θάρρος, αλλά (αμετάβλητο) κάνω υπομονή και κουράγιο, παρηγοριέμαι (Μανώλης Πιτυκάκης). Κάνω καερέτι στην Κρήτη αναφέρεται κυρίως στην αλληλοβοήθεια μεταξύ συγχωριανών για αγροτικές ή άλλες βαριές δουλειές. Όταν μια οικογένεια είχε ελιές για μάζεμα, αμπέλι για τρύγο ή κάποια άλλη μεγάλη εργασία, πήγαιναν συγγενείς και γείτονες και βοηθούσαν χωρίς πληρωμή, γνωρίζοντας όμως ότι όταν θα ερχόταν η δική τους σειρά, οι άλλοι θα ανταπέδιδαν τη βοήθεια. Ήταν δηλαδή ένα είδος άτυπης συλλογικής εργασίας και αλληλεγγύης.

«Δυστυχώς όμως τα εύγεστα καλαμαυκιανά αμύγδαλα κινδυνεύουν στα επόμενα χρόνια με πλήρη εξαφάνιση, αφού οι γερασμένες αμυγδαλιές θα κλείσουν τον κύκλο ζωής τους, οι φυτεμένες με τόσο κόπο από τους παππούδες μας στα επικλινή εδάφη με τις πιτήδειες ξερολιθιές, χωρίς να υπάρχει ελπίδα ανανέωσης, αφού η μάστιγα της ανεξέλεγκτης βόσκησης δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Ο κόσμος της υπαίθρου περιμένει άμεσα δραστικά μέτρα, που δυστυχώς δεν τα βλέπει με ό,τι αυτό συνεπάγεται», συμπληρώνει ο Μιχάλης.

ΛΕΩΝ.Κ.