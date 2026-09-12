Μια ακόμη κίνηση ενίσχυσης για τον Άγιος Νικόλαος europlan την οποία έκανε γνωστή με την ακόλουθη ανακοίνωση: Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ είναι η νέα μεταγραφική προσθήκη της ομάδας μας. Ο γεννημένος στις 13/05/2008 αθλητής, ύψους 2,00 μ., αγωνίζεται στις θέσεις 4–5 και έρχεται από το Ηράκλειο ΟΑΑ, όπου είχε σημαντική παρουσία σε Παγκρήτιες και Πανελλήνιες διοργανώσεις.

Με κατακτήσεις πρωταθλημάτων, συμμετοχές σε Final 8 Πανελληνίων Πρωταθλημάτων και διάκριση ως MVP για την παρουσία και την απόδοσή του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 2025, ο Βασίλης προσθέτει ποιότητα, μέγεθος και προοπτική στο ρόστερ μας.

Καλωσορίζουμε τον Βασίλη Ιωάννου στον Άγιο Νικόλαο Europlan και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!