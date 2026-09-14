Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες στον Άγιο Νικόλαο, με έναν 68χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Βελγίου, να χάνει τη ζωή του.

Ο 68χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, τις μεσημβρινές ώρες, στη Χερσαία Ζώνη του λιμένα Αγίου Νικολάου, επί της οδού Ιωσήφ Κουνδούρου. Για το περιστατικό η Λιμενική Αρχή Αγίου Νικολάου ενημερώθηκε τις βραδινές ώρες.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ηρακλείου.