Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, ιερή κατάνυξη και αθρόα συμμετοχή των ευσεβών χριστιανών τελέσθηκε το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου 2026 ο Εσπερινός της εορτής της παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στον φερώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό Τιμίου Σταυρού πόλεως Ιεράπετρας. Στην ακολουθία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο οποίος ευλόγησε τους άρτους και στο τέλος κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο, ενώ συμμετείχε ο Ιερός Κλήρος της πόλεως και παρέστησαν οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.

Στο εμπνευσμένο κήρυγμά του ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος αναφέρθηκε με απλά λόγια και γλαφυρό τρόπο στο βαθύτερο νόημα της Δεσποτικής εορτής της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Σεβασμιώτατος σημείωσε ότι όπως ψάλλουμε στην τελετή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού που τελείται στο τέλος του Όρθρου της εορτής στο μέσον του ιερού ναού: «Τον Σταυρόν Σου, Χριστέ, προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν». Προσκυνούμε το σημείο του Σταυρού, διότι πάνω του άπλωσε τα χέρια Του ο Χριστός και εμποτίσθηκε με το τίμιο Αίμα Του για την πανανθρώπινη σωτηρία και έτσι από όργανο ατιμωτικού θανάτου και καταδίκης ο σταυρός μετατράπηκε σε λάβαρο νίκης, καύχημα των Χριστιανών και «ο φύλαξ πάσης της οικουμένης». Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε: «Ο Χριστός δεν σώζει τον κόσμο από μακριά. Δεν στέκεται απέναντι από τον άνθρωπο σαν ένας ψυχρός κριτής. Μπαίνει μέσα στον πόνο του ανθρώπου. Δέχεται την αδικία, την εγκατάλειψη, την προδοσία, τη μοναξιά, τον εμπαιγμό και τελικά τον ίδιο τον θάνατο. Γι’ αυτό κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Θεός δεν γνωρίζει τον ανθρώπινο πόνο. Ο Χριστός γνωρίζει. Γνωρίζει τον πόνο του αρρώστου. Γνωρίζει την αγωνία του γονέα. Γνωρίζει τη μοναξιά εκείνου που έχασε έναν αγαπημένο άνθρωπο. Γνωρίζει την πίκρα εκείνου που αδικήθηκε. Γνωρίζει την απογοήτευση εκείνου που προδόθηκε. Γνωρίζει ακόμη και τη σιωπηλή κραυγή εκείνου που αισθάνεται ότι δεν αντέχει άλλο».

Επίσης σε άλλο σημείο της ομιλίας του ανέλυσε την άρση του Σταυρού: «Τι σημαίνει όμως να σηκώσουμε τον σταυρό μας; Δεν σημαίνει μόνο να δεχόμαστε υπομονετικά όσα δύσκολα μάς συμβαίνουν. Σημαίνει και κάτι βαθύτερο. Σημαίνει να σταυρώνουμε τον εγωισμό μας. Να πολεμούμε την υπερηφάνειά μας. Να νικάμε τον θυμό μας. Να συγχωρούμε. Να μην ανταποδίδουμε το κακό με κακό. Να βάζουμε τον άλλον πάνω από το προσωπικό μας συμφέρον. Να μαθαίνουμε να αγαπούμε ακόμη και όταν αυτό κοστίζει. Αυτός είναι πολλές φορές ο πιο δύσκολος σταυρός. Είναι εύκολο να φοράμε έναν σταυρό στον λαιμό μας. Είναι εύκολο να κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Το δύσκολο είναι να αφήσουμε το πνεύμα του Σταυρού να περάσει μέσα στη ζωή μας. Διότι ο Σταυρός είναι αγάπη. Είναι θυσία. Είναι ταπείνωση. Είναι συγχώρηση. Είναι η δύναμη να μικραίνει λίγο το «εγώ» μας για να χωρέσει ο άλλος. Και πόση ανάγκη έχει σήμερα ο κόσμος από αυτά!».

Αλλού σημείωσε: «Και σήμερα, καθώς προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό, ας σκεφθούμε και κάτι ακόμη. Γύρω μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σηκώνουν βαρύ σταυρό. Δεν αρκεί να μιλάμε για τον Σταυρό του Χριστού, αν δεν στεκόμαστε κοντά στους σταυρωμένους ανθρώπους της εποχής μας. Στον άρρωστο. Στον ηλικιωμένο που είναι μόνος. Στον φτωχό. Στον άνεργο. Στον πονεμένο. Στον άνθρωπο που πενθεί. Στον νέο που έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Στην οικογένεια που περνά μια μεγάλη δοκιμασία. Στον άνθρωπο που νιώθει απομονωμένος και ξεχασμένος. Ο Χριστός περιμένει από εμάς να γίνουμε για αυτούς ένας μικρός Κυρηναίος».

Τέλος, ο Σεβ. κ. Κύριλλος, αφού υπογράμμισε ότι η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι εορτή της ελπίδας γιατί μετά τον Σταυρό ακολουθεί πάντοτε η Ανάσταση, και ευχήθηκε όλοι μας να υψώσουμε τον Σταυρό του Χριστού μέσα στην καρδιά μας, ώστε να να μας προστατεύει από τη δύναμη του διαβόλου και μας δίνει δύναμη για να υπερβαίνουμε τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες μας στον καθημερινό αγώνα μας.

Στην ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπερινού έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Φιλόθεος Δοργιάκης, Εφημέριος του πανηγυρίζοντος ναού, ο Αιδεσιμ. πρωτ. Μιχαήλ Ξυδιανός, συνταξιούχος Εφημέριος, ο Αιδεσιμ. Πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης, Εφημέριος της Ενορίας Παναγίας Ελεούσας Ιεράπετρας, ο Αιδεσιμολ. πρωτ. Εμμανουήλ Μολυμπάκης, συνταξιούχος Εφημέριος ο Αιδεσ. Ιερεύς Γεώργιος Λογκάκης και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς, ενώ στα δύο αναλόγια διακόνησαν ο Πρωτοψάλτης και Δ/ντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως «Άγιος Ανδρέας Κρήτης» κ. Ιωάννης Αρώνης με τους συνεργάτες του και οι ιεροψάλτες του πανηγυρίζοντος ναού με επικεφαλής τον κ. Εμμανουήλ Γαλανάκη.

Εκκλησιάσθηκαν η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Τζουμάκας, ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ιεράπετρας και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Ιωάννης Γουλιδάκης, ο πρώην Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Νικόλαος Χριστοφακάκης, η Γεν. Γραμματέας του Δήμου κ. Μαρία Φραντζεσκάκη, ο Ακαδημαϊκός και Ομότιμος καθηγητής Γλωσσολογίας του Ε.Κ.Π.Α. κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο πρώην Αντιπρύτανης και Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ιωάννης Πυργιωτάκης και πλήθος πιστών.