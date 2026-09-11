Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης παρευρέθηκε σε σχολικές μονάδες του Δήμου, όπου είχε την ευκαιρία να ευχηθεί σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς καλή αρχή, με υγεία και πρόοδο.

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμαρχος μαζί με την Αντιδήμαρχο κα Μαρίνα Αχλάτη συμμετείχε στις ακολουθίες του Αγιασμού που τελέστηκαν στο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο Κουτσουρά καθώς και στο Λύκειο Μακρύ Γιαλού.

Στο μήνυμά του, ο Δήμαρχος σημείωσε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα νέο ξεκίνημα για μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τη σημασία της Παιδείας και του σχολείου.

Παράλληλα, ευχήθηκε στους εκπαιδευτικούς υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα, ώστε να συνεχίσουν να επιτελούν με αφοσίωση το σημαντικό έργο της διάπλασης των μαθητών ως αυριανούς συνειδητοποιημένους και υπεύθυνος πολίτες.