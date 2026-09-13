Με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο Καθηγητής Χρήστος Φλώρος αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας (ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ).

Στις προτεραιότητες της νέας διοίκησης περιλαμβάνονται η ενίσχυση του αναπτυξιακού και εξωστρεφούς χαρακτήρα της ΕΑΔΙΠ, η δημιουργία νέων συνεργειών, η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και υποδομών, καθώς και η διαμόρφωση νέων προοπτικών για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.