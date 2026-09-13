Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 22χρονο οδηγό μηχανής σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 13-9-2026. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο Μάταλα-Μοίρες λίγο πριν από τις 3.00 τα ξημερώματα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 22χρονος Γερμανός πολίτης με την επίσης 22χρονη αδελφή του, ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο ο οδηγός όσο και η συνεπιβάτιδα, ωστόσο τα τραύματα του οδηγού ήταν τόσο σοβαρά ώστε να αφήσει την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.