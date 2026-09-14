Την έναρξη της έβδομης χρονιάς λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου στο Καβούσι σηματοδότησε η Τέλεση Αγιασμού στις 11 Σεπτεμβρίου 2026, για να ευλογηθεί η νέα σχολική χρονιά!… Είναι πάντα μία συγκινητική μέρα, ιδιαίτερα για τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου, που κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στον καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό αυτό χώρο και τα καλωσορίζουμε!…

Τον Αγιασμό τέλεσαν με ευλάβεια ο εφημέριος του χωριού κι άλλος ένας ιερέας–γονείς μαθητών αμφότεροι. Ο βασιλικός με το αγιασμένο ύδωρ σκορπίστηκε σε κάθε σημείο του σχολειού και μοσχοβόλησε, επικαλεστήκαμε τη θεϊκή ευλογία ενώπιον του Ιερού Σταυρού, που σε συνδυασμό με την προσπάθεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών υπόσχονται τη σωστή διαπαιδαγώγηση και μόρφωση των παιδιών!».

Στον αύλειο χώρο παρευρέθησαν οι εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής Ιεράπετρας Ε. Τζώρτζης και Γ. Γιακουμάκης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καβουσίου Γ. Ψύλλος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές-μικρούς καλλιτέχνες και τους συνοδούς τους.

Απαντες εξέφρασαν την εκτίμηση που νιώθουν για το σχολείο μας. Ταυτόχρονα, έγινε αναφορά -από τους ίδιους τους εκπροσώπους του Δήμου- στις εκκρεμότητες που υπάρχουν αναφορικά με τις επισκευές και τις λοιπές εργασίες αναβάθμισης–καλλωπισμού του χώρου. Πέραν της λήψης της μελέτης ανέγερσης του νέου κτιρίου, θα έπρεπε ήδη να έχουν ικανοποιηθεί όλες οι υπάρχουσες κτιριακές ανάγκες, ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη ενός ασφαλούς, λειτουργικού και καλαίσθητου περιβάλλοντος. Το σχολείο μας πρέπει και να είναι και να φαίνεται “κόσμημα” του νομού…

Μετά την τέλεση του αγιασμού και το καλωσόρισμα από τους εκπροσώπους πολιτείας-σχολείου-γονέων, προσφέρθηκαν κεράσματα, που παρέθεσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Τα παιδιά πήραν τα βιβλία τους και ήχησαν στον χώρο κάποια όμορφα τραγούδια.

Ας κλείσουμε το άρθρο μας με ένα απόσπασμα από διδαχές του Κοσμά Αιτωλού: «…Είναι προτιμότερο να χτίζεις σχολεία στη χώρα σου, παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια. Οι βρύσες ποτίζουν το σώμα, αλλά τα σχολεία ποτίζουν την ψυχή………… Δεν βλέπετε πώς αγρίεψε το Γένος μας από την αμάθειαν και εγινήκαμεν ωσάν τα θηρία;…». Καλή πρόοδο παιδιά μας!…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ