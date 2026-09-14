Στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων που διενεργούνται από Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για την προστασίας της ανηλικότητας, συνελήφθησαν χθες (13.09.2026), σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, στα Χανιά και το Ρέθυμνο, πέντε ημεδαποί (δύο άντρες και 3 γυναίκες), κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από το αλκοόλ, καθώς και για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Επιπλέον συνελήφθησαν -2- ανήλικοι για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Ειδικότερα:

Στα Χανιά, συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 26χρονος ημεδαπός, υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για προσφορά αλκοόλ σε ανήλικο ημεδαπό ο οποίος επέδειξε παραποιημένο έγγραφο ταυτοποίησης, στο οποίο αναγραφόταν ψευδής ηλικία, προκειμένου να εμφανίζεται ως ενήλικος. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, για παραμέληση της εποπτείας του.

Σε έτερη περίπτωση στα Χανιά, συνελήφθη 39χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου και παραμέληση της εποπτείας του, καθώς ο ανήλικος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων να βρίσκεται σε εμφανή κατάσταση μέθης και υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοολομέτρησης.

Στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός, υπεύθυνος κέντρου διασκέδασης, καθώς επέτρεψε την είσοδο σε ανήλικο ημεδαπό, ο οποίος επέδειξε ταυτότητα άλλου ενήλικου ατόμου, προκειμένου να εισέλθει στον χώρο και συνελήφθη. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι προανακρίσεις διενεργούνται από τις Υποδιευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και Ρεθύμνου αντίστοιχα.