Με πίστη στις δυνατότητές του, αποφασιστικότητα και ισχυρό κίνητρο ταξιδεύει την Κυριακή στη Μεσσαρά ο ΑΟ Βραχασίου, εκεί που στις 16.30 θα αντιμετωπίσει στο γήπεδο του Τυμπακίου τον ΑΟ Τυμπακίου, για την Α’ φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας. Οι κυπελλούχοι Λασιθίου γνωρίζουν εξαρχής τον βαθμό δυσκολίας της αποστολής τους, καθώς είναι η μοναδική ομάδα του 12ου ομίλου που προέρχεται από τις τοπικές κατηγορίες και καλείται να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο με διαφορετικές παραστάσεις και εμπειρίες. Το στοιχείο αυτό τους κατατάσσει θεωρητικά στη θέση του αουτσάιντερ, κάτι που όμως λειτουργεί περισσότερο ως επιπλέον κίνητρο για τους «ασπρόμαυρους», προκειμένου να αποδείξουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι διαθέτουν ένα σύνολο ικανό να ανταποκριθεί σε υψηλές απαιτήσεις.

Ο ΑΟ Βραχασίου δεν θέλει απλώς να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός και να σταθεί με αξιοπρέπεια απέναντι στον ΑΟ Τυμπακίου. Στόχος είναι να διεκδικήσει με αξιώσεις τις πιθανότητές του και να κυνηγήσει μέχρι τέλους την πρόκριση στην επόμενη φάση, γνωρίζοντας ότι μια τέτοια επιτυχία θα έχει ιδιαίτερη σημασία για τον σύλλογο και θα αποτελέσει σημαντική παρακαταθήκη για τη συνέχεια της φετινής προσπάθειας.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από επίσημο παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, καθώς στο Σούπερ Καπ Λασιθίου απέναντι στην ΑΕ Νεάπολης έδειξαν σημαντικά αγωνιστικά στοιχεία, γνωρίζοντας την ήττα στις λεπτομέρειες. Αυτή τη φορά καλούνται να παρουσιαστούν ακόμη πιο συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί, έχοντας επιπλέον να διαχειριστούν τις ιδιαιτερότητες μιας εκτός έδρας αναμέτρησης, σε φυσικό χλοοτάπητα και απέναντι σε έναν αντίπαλο για τον οποίο μπορεί να μην υπάρχουν πολλά αγωνιστικά δεδομένα, είναι όμως σίγουρη η εμπειρία και η ποιότητά του.

Η πρόκληση είναι μεγάλη, όπως και το κίνητρο. Στον ΑΟ Βραχασίου γνωρίζουν ότι μια πρόκριση θα δώσει σημαντική ώθηση στην ομάδα, τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά, ενισχύοντας την προσπάθειά της σε μια σεζόν που έχει μπροστά της έναν μεγάλο στόχο.

Η προετοιμασία γίνεται χωρίς προβλήματα και ο Νεκτάριος Στάθης έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές, έχοντας τη δυνατότητα να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για τη σημαντική αυτή αναμέτρηση.

Σημαντική αναμένεται θα είναι και η παρουσία των φίλων του ΑΟ Βραχασίου. Όπως συμβαίνει παραδοσιακά, ο κόσμος της ομάδας αναμένεται να ακολουθήσει την αποστολή στη Μεσσαρά και να βρεθεί στην εξέδρα του γηπέδου Τυμπακίου, προκειμένου να στηρίξει την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών σε μια από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της φετινής περιόδου.