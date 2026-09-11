ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ

κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026-2027

Αγαπημένα μου παιδιά,

Με την τέλεση του Αγιασμού ξεκινά η νέα σχολική χρονιά και μαζί της ένα ακόμη όμορφο ταξίδι γνώσης, καλλιέργειας και δημιουργίας.

Το σχολείο προσφέρει όχι μόνο γνώση αλλά και εφόδια ζωής. Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο σμιλεύεται ο χαρακτήρας των μαθητών και διαμορφώνεται ο υπεύθυνος και δημιουργικός, ο υγιής και ολοκληρωμένος άνθρωπος, με την καλλιέργεια των ψυχικών του δυνάμεων, την πνευματική ανάπτυξη και τη διευρύνση των οριζόντων του. Το σχολείο δίδει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και προόδου σε όλους αδιακρίτως και είναι ανοικτό, συμπεριληπτικό, δημιουργικό, ευχάριστο και εποικοδομητικό. Αγκαλιάζει όλα τα παιδιά και αναγνωρίζει ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος, γι᾿ αυτό η βια και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση σε αυτό. Μέσα από την καθημερινή συναναστροφή μαθαίνετε να συνυπάρχετε και να συνεργάζεστε αρμονικά με τους συμμαθητές σας, να ακούετε και να σέβεστε τον άλλο, και από κοινού να προκόπτετε.

Ας ξεκινήσετε, λοιπόν, αυτή τη νέα χρονιά με όρεξη, προθυμία, ενθουσιασμό, υπομονή, επιμονή και αισιοδοξία. Να αντιμετωπίζετε κάθε δυσκολία με θάρρος και κάθε προσπάθεια με επιμονή. Να τολμάτε να θέτετε στόχους και να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται μόνο σε βαθμούς και επιδόσεις, αλλά με τη φιλότιμη προσπάθεια, την ευγένεια, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό που δείχνουμε στους άλλους, γιατί η γνώση αποκτά την πραγματική της αξία όταν συνοδεύεται από ήθος και αρετή.

Σε αυτή την πορεία δεν είστε μόνοι σας. Έχετε τη διαρκή συμπαράσταση των Εκπαιδευτικών σας λειτουργών, οι οποίοι καθημερινά με ευθύνη και αφοσίωση, έμπνευση και δημιουργικότητα υπηρετούν εσάς, τους αυριανούς πολίτες, που είστε το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της κοινωνίας μας. Επίσης έχετε την ανεκτίμητη στήριξη των γονέων και κηδεμόνων σας, οι οποίοι με αγάπη, εμπιστοσύνη και υπομονή στέκονται πάντοτε δίπλα σας. Κυρίως όμως έχετε την άνωθεν βοήθεια, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που είναι «το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών».

Εύχομαι από καρδιάς ο Θεός να ευλογεί κάθε βήμα στη νέα προσπάθειά σας. Καλή, καρποφόρα και αποδοτική σχολική χρονιά, γεμάτη υγεία, χαρά, πρόοδο και δημιουργία!

Ιεράπετρα, 11 Σεπτεμβρίου 2026

Με πατρική αγάπη και πολλές ευχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Ιεραπύτνης και Σητείας ΚΥΡΙΛΛΟΣ