Υπάρχει μια διαφορετική μορφή τουρισμού στην Κρήτη, που αναφέρεται ως βιωματικός τουρισμός. Οι επισκέπτες δεν παρακολουθούν απλώς την κρητική παράδοση, αλλά συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν.

Διαβάσαμε ότι στην ενδοχώρα των Χανίων, μέσα από την πρωτοβουλία της Cretan Gea (πρωτοβουλία βιωματικού και γαστρονομικού τουρισμού) και την ΚοινΣΕπ «Ενδοχώρα» (ανάδειξη της κρητικής ενδοχώρας μέσω ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού), οι τουρίστες επισκέπτονται χωριά, παραδοσιακά σπίτια και κήπους, μαζεύουν βότανα και λαχανικά, ζυμώνουν, ανάβουν φωτιά και μαγειρεύουν μαζί με τους ντόπιους.

Η φιλοσοφία είναι απλή! Ο επισκέπτης να μη «βλέπει» απλώς την Κρήτη, αλλά να γίνεται για λίγες ώρες μέρος της καθημερινής ζωής της, γνωρίζοντας τη γαστρονομία, τα προϊόντα και κυρίως την κρητική φιλοξενία. Όπως τονίζει η Ελένη Κωτσάκη (Cretan Gea), «η φιλοξενία δεν είναι απλώς ένα καλωσόρισμα, αλλά ταυτότητα και στάση ζωής».

Όπως συχνά επισημαίνεται, όλο και περισσότεροι επισκέπτες μας αναζητούν αυτό το είδος του τουρισμού, από το μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», σε έναν τουρισμό εμπειριών και αυθεντικής επαφής με την Κρήτη και τους ανθρώπους της.

ΛΕΩΝ.Κ.