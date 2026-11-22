Με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής, συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου. Ο ΠΑΟ Κρούστα ήταν νικητής στο ντέρμπι κορυφής με τον Πύργο επικρατώντας 2-1, 6-1, κέρδισε ο Απόλλωνας τη Θύελλα και 4-1 ο ΟΦΙ Β τον ΑΟ Σκοπής, ενώ στην πρώτη ισοπαλία της σεζόν, Οροπεδιακός και Νίκη Σητείας Β μοιράστηκαν βαθμούς στο μεταξύ τους 3-3. Ο Ποσειδώνας είχε ρεπό στο 3-0 α.α. με την ΑΕ Λακωνίων.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

ΠΑΟ Κρούστα-Πύργος Καλού Χωριού 2-1

Απόλλων Ιεράπετρας-Θύελλα Ιεράπετρας 6-1

ΟΦΙ Β-ΑΟ Σκοπής 4-1

Οροπεδιακός-Νικη Σητείας Β 3-3

Ποσειδώνας Σητείας-ΑΕ Λακωνίων 3-0 α.α.

Η βαθμολογία

1.Ποσειδώνας Σητείας 3-0-0 (14-0) 9

2.ΠΑΟ Κρούστα 3-0-0 (7-2) 9

3.Πύργος Καλού Χωριού 2-0-1 (7-3) 6

4.ΟΦΙ Β 2-0-1 (10-6) 6

5.Οροπεδιακός 1-1-1 (8-11) 4

6.Νίκη Σητείας Β 1-1-1 (6-9) 4

7.Απόλλων Ιεράπετρας 1-0-2 (10-11) 3

8.ΑΟ Σκοπής 1-0-2 (6-8) 3

9.Θύελλα Ιεράπετρας 0-0-3 (3-12) 0

10.ΑΕ Λακωνίων 0-0-3 (0-9) 0

Η επόμενη (4η) αγωνιστική

Θύελλα Ιεράπετρας-ΟΦΙ Β

ΑΕ Λακωνίων-Οροπεδιακός

Πύργος Καλού Χωριού-Απόλλων Ιεράπετρας

Ποσειδώνας Σητείας-ΠΑΟ Κρούστα

Νικη Σητείας Β-ΑΟ Σκοπής