Με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής, συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου. Ο ΠΑΟ Κρούστα ήταν νικητής στο ντέρμπι κορυφής με τον Πύργο επικρατώντας 2-1, 6-1, κέρδισε ο Απόλλωνας τη Θύελλα και 4-1 ο ΟΦΙ Β τον ΑΟ Σκοπής, ενώ στην πρώτη ισοπαλία της σεζόν, Οροπεδιακός και Νίκη Σητείας Β μοιράστηκαν βαθμούς στο μεταξύ τους 3-3. Ο Ποσειδώνας είχε ρεπό στο 3-0 α.α. με την ΑΕ Λακωνίων.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
ΠΑΟ Κρούστα-Πύργος Καλού Χωριού 2-1
Απόλλων Ιεράπετρας-Θύελλα Ιεράπετρας 6-1
ΟΦΙ Β-ΑΟ Σκοπής 4-1
Οροπεδιακός-Νικη Σητείας Β 3-3
Ποσειδώνας Σητείας-ΑΕ Λακωνίων 3-0 α.α.
Η βαθμολογία
1.Ποσειδώνας Σητείας 3-0-0 (14-0) 9
2.ΠΑΟ Κρούστα 3-0-0 (7-2) 9
3.Πύργος Καλού Χωριού 2-0-1 (7-3) 6
4.ΟΦΙ Β 2-0-1 (10-6) 6
5.Οροπεδιακός 1-1-1 (8-11) 4
6.Νίκη Σητείας Β 1-1-1 (6-9) 4
7.Απόλλων Ιεράπετρας 1-0-2 (10-11) 3
8.ΑΟ Σκοπής 1-0-2 (6-8) 3
9.Θύελλα Ιεράπετρας 0-0-3 (3-12) 0
10.ΑΕ Λακωνίων 0-0-3 (0-9) 0
Η επόμενη (4η) αγωνιστική
Θύελλα Ιεράπετρας-ΟΦΙ Β
ΑΕ Λακωνίων-Οροπεδιακός
Πύργος Καλού Χωριού-Απόλλων Ιεράπετρας
Ποσειδώνας Σητείας-ΠΑΟ Κρούστα
Νικη Σητείας Β-ΑΟ Σκοπής