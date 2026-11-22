Η Πανσέληνος Νοεμβρίου 2026, η οποία είναι γνωστή και ως το «Φεγγάρι του Κάστορα» θα φωτίσει τον ουρανό την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026.

Το φεγγάρι Θα φαίνεται μεγαλύτερο και πιο λαμπερό, ενώ για περίπου 15 με 20 λεπτά θα πάρει μια πορτοκαλί απόχρωση, καθώς θα διασχίζει το πιο πυκνό τμήμα της γήινης ατμόσφαιρας.

Η Πανσέληνος του Νοεμβρίου 2026 ονομάστηκε από τους ιθαγενείς της Αμερικής «Φεγγάρι του Κάστορα», καθόσον τον Νοέμβριο, οι κάστορες αρχίζουν να αποσύρονται στις φωλιές τους, έχοντας συγκεντρώσει τροφή για τον χειμώνα.