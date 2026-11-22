Κατά την περίοδο 23 έως 27 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.516.800.668,52 ευρώ συνολικά σε 4.359.620 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1.342.580.546,38 ευρώ σε 2.653.607 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026.

ευρώ σε δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026. Στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1.111.720.122,14 ευρώ σε 1.646.363 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026.

ευρώ σε δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026. Από 23 έως 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Στις 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 900.000 ευρώ σε 270 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πόρου.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: