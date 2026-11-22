«Με την αναχώρηση του τελευταίου κρουαζιερόπλοιου ολοκληρώθηκε προχθές μια ιδιαίτερα επιτυχημένη και δυναμική χρονιά για τον θαλάσσιο τουρισμό και το λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Το λιμάνι μας λειτούργησε με υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης και ασφάλειας, αναδεικνύοντας την ομορφιά, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία του τόπου μας».

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Δημήτρης Αγαπητός και ενημερώνει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν υποδεχθήκαμε 64 κρουαζιερόπλοια και πάνω από 62.000 επισκέπτες. Ήδη προβλέπονται 65 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων για το 2027 και 81 αφίξεις για το 2028.Παράλληλα, ευχαριστεί όσους συνέβαλαν στην άψογη φιλοξενία των επισκεπτών μας και επισημαίνει ότι συνεχίζονται ο σχεδιασμός και οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. «Στόχος είναι να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες και να ενισχύσουμε τη συμβολή της κρουαζιέρας στην τοπική οικονομία» αναφέρει.

«Περισσότερες προσεγγίσεις κρουαζιέρας, μεγαλύτερη σεζόν και νέες ευκαιρίες για τον Άγιο Νικόλαο» σχολίασε και ο σύμβουλος κρουαζιέρας κ. Ιωάννης Μπρας (FiveSenses Consulting and Development): «Σε σύγκριση με το 2025, το 2026 είχαμε αύξηση 52% στις προσεγγίσεις κρουαζιέρας και αύξηση 40% στις αφίξεις επιβατών. Οι προοπτικές του λιμανιού υποδεικνύουν περαιτέρω ανάπτυξη, με 65 προσεγγίσεις να αναμένονται το 2027 και 81 το 2028».

Τα δημοσιευμένα προγράμματα κρουαζιέρας δείχνουν επίσης πώς επεκτείνεται η σεζόν:

2027: Σεζόν 254 ημερών , από 16 Μαρτίου έως 24 Νοεμβρίου

, από 16 Μαρτίου έως 24 Νοεμβρίου 2028: Σεζόν 279 ημερών, από 7 Μαρτίου έως 10 Δεκεμβρίου.

Για τις τοπικές επιχειρήσεις, αναφέρει ο κ. Μπρας, μια μεγαλύτερη περίοδος δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για να καλωσορίσουν τους επισκέπτες κρουαζιέρας.

ΛΕΩΝ.Κ.