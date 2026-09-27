Με την ευκαιρία της προβολής της ταινίας του Walt Disney «Τα κρόσσια του φεγγαριού» στην Πάνω Ελούντα, ας θυμηθούμε την παρουσία του μεγάλου Αμερικανού δημιουργού στα μέρη μας.

Τον Σεπτέμβριο του 1963 καταφθάνει στην Ελλάδα ο Γουώλτ Ντίσνεϊ, ο θρύλος της παγκόσμιας έβδομης τέχνης. Σκοπός του ταξιδιού τα γυρίσματα της νέας ταινίας του με τίτλο «The Moon Spinners» («Τα κρόσσια του φεγγαριού»). Για τόπος των γυρισμάτων επιλέγεται το γραφικό εκείνη την εποχή ψαροχώρι Ελούντα, η οποία μετατρέπεται σε ένα τεράστιο κινηματογραφικό πλατό με περισσότερους από εκατό ηθοποιούς, τεχνικούς και κομπάρσους. Η ταινία αυτή αποτέλεσε ουσιαστικά την απαρχή της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης της Ελούντας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Από τα γυρίσματα ευνοήθηκαν και πολλές επιχειρήσεις του Αγίου Νικολάου, καθώς η πολυμελής κινηματογραφική παραγωγή παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή. Παράλληλα, η διεθνής προβολή της ταινίας έκανε γνωστές σε ένα τεράστιο κοινό τις ομορφιές της Ελούντας και του Μεραμπέλλο.

Ο Disney, την διάρκεια της παραμονής του στο Μεραμπέλλο έμεινε στο νέο τότε πολυτελές ξενοδοχείο Minos Beach. Στο «Βιβλίο Επισκεπτών» υπάρχει η υπογραφή του! Τον Ντίσνεϊ είχα την τύχη να συναντήσω στον κεντρικό δρόμο του Αγίου Νικολάου και μπορείτε να φανταστείτε το δέος που ένιωσα. Τότε βέβαια, τον Ντίσνεϊ τον γνωρίζαμε μόνο μέσα από τα περιοδικά… «Μίκυ Μάους», που με λαχτάρα αναζητούσαμε και διαβάζαμε όλα τα παιδιά.

ΛΕΩΝ.Κ.