Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή του έργου, το βράδυ του Σαββάτου στις 26/09 αλλά και της δυσμενούς πρόγνωσης του καιρού για το επόμενο 24ωρο, η απόδοση της κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ αναβάλλεται για τις 30/09/2026 και ώρα 17.00μ.μ., εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Συνεχίζουμε την εργασία μας όλο το 24ωρο για την ταχύτερη περάτωση των εργασιών.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα ισχύσει ολική διακοπή κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

• Η κυκλοφορία των Ι.Χ. αυτοκινήτων, λεωφορείων και γενικά οχημάτων κάτω των 12 τόνων θα εκτελείται κανονικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) για το ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο, και μέσω ΠΕΟ – Λακωνίων – Κόμβου Κριτσάς για το ρεύμα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο.

• Τα οχήματα άνω των 12 τόνων θα εξυπηρετούνται εκτάκτως μέσω της περιφερειακής οδού Ηρακλείου – Αρκαλοχωρίου – Βιάννου – Ιεράπετρας – Παχιάς Άμμου – Αγίου Νικολάου. Σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη πληροφοριακή και ρυθμιστική σήμανση.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.