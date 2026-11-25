Με την 4η αγωνιστική της League Phase συνεχίστηκε το κύπελλο της ΕΠΣ Λασιθίου, με τον ΟΦΙ να κερδίζει 11-0 εκτός έδρας τον Ίτανο για τον 1ο όμιλο και τον Κόρφο 5-2 επίσης εκτός έδρας τον ΑΣΙ για τον 2ο όμιλο, ενώ ο ΑΟ Κριτσάς πήρε τους βαθμούς στο 3-0 α.α. με τον ΑΟΣΚ για τον 3ο όμιλο και ρεπό να έχουν οι ΑΟ Βραχασίου, Αναγέννηση και Νίκη Σητείας αντίστοιχα.
Κύπελλο ΕΠΣΛ (League Phase)
4η αγωνιστική
1ος όμιλος
Ίτανος-ΟΦΙ 0-11
Ρεπό: ΑΟ Βραχασίου
2ος όμιλος
ΑΣΙ-Κόρφος Ελούντας 2-5
Ρεπό: Αναγέννηση
3ος όμιλος
ΑΟΣΚ-ΑΟ Κριτσάς 0-3 α.α.
Ρεπό: Νίκη Σητείας
Η βαθμολογία
1.Κόρφος Ελούντας 3-0-0 (14-2) 9*
2. ΟΦΙ 2-0-1 (24-2) 6*
3.Νίκη Σητείας 2-0-0 (7-1) 6**
4. ΑΟ Κριτσάς 2-0-1 (7-3) 6**
5.ΑΟ Βραχασίου 2-0-0 (6-2) 6**
6. Αναγέννηση 1-0-1 (4-4) 3**
7. ΑΟΣΚ 0-0-2 (0-6) 0
8. ΑΣΙ 0-0-2 (1-10) 0
9. Ίτανος 0-0-2 (0-12) 0
*Πρόκριση στα ημιτελικά
**Πρόκριση στα προημιτελικά
Η επόμενη (5η) αγωνιστική
1ος όμιλος
ΑΟ Βραχασίου-Ίτανος
Ρεπό: ΟΦΙ
2ος όμιλος
Αναγέννηση-ΑΣΙ
Ρεπό: Κόρφος Ελούντας
3ος όμιλος
Νίκη Σητείας-ΑΟ Κριτσάς
Ρεπό: ΑΟΣΚ