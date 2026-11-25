Με την 4η αγωνιστική της League Phase συνεχίστηκε το κύπελλο της ΕΠΣ Λασιθίου, με τον ΟΦΙ να κερδίζει 11-0 εκτός έδρας τον Ίτανο για τον 1ο όμιλο και τον Κόρφο 5-2 επίσης εκτός έδρας τον ΑΣΙ για τον 2ο όμιλο, ενώ ο ΑΟ Κριτσάς πήρε τους βαθμούς στο 3-0 α.α. με τον ΑΟΣΚ για τον 3ο όμιλο και ρεπό να έχουν οι ΑΟ Βραχασίου, Αναγέννηση και Νίκη Σητείας αντίστοιχα.

Κύπελλο ΕΠΣΛ (League Phase)

4η αγωνιστική

1ος όμιλος

Ίτανος-ΟΦΙ 0-11

Ρεπό: ΑΟ Βραχασίου

2ος όμιλος

ΑΣΙ-Κόρφος Ελούντας 2-5

Ρεπό: Αναγέννηση

3ος όμιλος

ΑΟΣΚ-ΑΟ Κριτσάς 0-3 α.α.

Ρεπό: Νίκη Σητείας

Η βαθμολογία

1.Κόρφος Ελούντας 3-0-0 (14-2) 9*

2. ΟΦΙ 2-0-1 (24-2) 6*

3.Νίκη Σητείας 2-0-0 (7-1) 6**

4. ΑΟ Κριτσάς 2-0-1 (7-3) 6**

5.ΑΟ Βραχασίου 2-0-0 (6-2) 6**

6. Αναγέννηση 1-0-1 (4-4) 3**

7. ΑΟΣΚ 0-0-2 (0-6) 0

8. ΑΣΙ 0-0-2 (1-10) 0

9. Ίτανος 0-0-2 (0-12) 0

*Πρόκριση στα ημιτελικά

**Πρόκριση στα προημιτελικά

Η επόμενη (5η) αγωνιστική

1ος όμιλος

ΑΟ Βραχασίου-Ίτανος

Ρεπό: ΟΦΙ

2ος όμιλος

Αναγέννηση-ΑΣΙ

Ρεπό: Κόρφος Ελούντας

3ος όμιλος

Νίκη Σητείας-ΑΟ Κριτσάς

Ρεπό: ΑΟΣΚ