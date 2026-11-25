Στη Σητεία βρέθηκε σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Γιάννης Πλακιωτάκης, προκειμένου να τιμήσει με την παρουσία του τον εορτασμό της Αγίας Αικατερίνης, πολιούχου της πόλης.

Ο κ. Πλακιωτάκης συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις και στην τιμητική απόδοση προς την Αγία Αικατερίνη, σε μια ημέρα ιδιαίτερης θρησκευτικής και συμβολικής σημασίας για τη Σητεία και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η παρουσία του ανέδειξε για ακόμη μία φορά τους ισχυρούς δεσμούς του με τον τόπο, τους ανθρώπους του και τις παραδόσεις της ανατολικής Κρήτης.

Με αφορμή τη μεγάλη αυτή γιορτή, ο Γιάννης Πλακιωτάκης ευχήθηκε σε όλες τις Σητειακές και όλους τους Σητειακούς χρόνια πολλά, με υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, εκφράζοντας την ευχή η Αγία Αικατερίνη να προστατεύει και να φωτίζει τη Σητεία και τους κατοίκους της.