Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, από τις 17:30 έως τις 21:00, στο ξενοδοχείο AQUILA ATLANTIS (αίθουσα ΜΙΝΩΣ) στο Ηράκλειο. Την πρόσκληση απευθύνει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης.

Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα της Κρήτης

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη νέα ΚΑΠ, διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων θα αναπτύξουν καίρια ζητήματα που αφορούν τον αγροδιατροφικό κλάδο. Το πρόγραμμα της εσπερίδας περιλαμβάνει τις εξής εισηγήσεις:

«Η νέα πρόταση για την ΚΑΠ μετά το 2027. Προκλήσεις και ευκαιρίες» : Χαράλαμπος Κασίμης , Ομότιμος καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Δυνατά και Αδύνατα Σημεία, Απειλές και Ευκαιρίες για την Αγροτική Οικονομία της Κρήτης» : Νικόλαος Γ. Μπουνάκης , Υποψήφιος Διδάκτωρ Αγροτικής Επιχειρηματικότητας & Branding Τροφίμων (ΔΕ&Τ – ΕΛΜΕΠΑ).

«Βιώσιμη ανάπτυξη του Πρωτογενή τομέα της Κρήτης μέσα από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» : Γιώργος Γεωργουλάκης , Γεωπόνος Παγκρήτιου Συλλόγου Μελετητών Γεωπόνων.

«Μεταποίηση στις σύγχρονες απαιτήσεις στα πλαίσια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)» : Αλέξανδρος Στεφανάκης , Κτηνίατρος, εκπρόσωπος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC).

«Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του πρωτογενή τομέα μέσα από τη Νέα ΚΑΠ»: Άννα Δασκαλάκη, Πρόεδρος ΔΕ ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Κρήτης.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση, παρέχοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να καταθέσουν τις απόψεις τους για τη διαμόρφωση της αγροτικής πολιτικής των επόμενων ετών.