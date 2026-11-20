Ευχαριστούμε θερμά τον δήμαρχο Αγίου Νικολάου Εμμανουήλ Μενεγάκη για την αποτελεσματική παρέμβασή του και την εξασφάλιση ευπρεπούς στέγασης της Υπηρεσίας Επιμελητών ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Λασιθίου, την διασφάλιση της ακεραιότητας του αρχείου και τα απρόσκοπτης λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Η περιφέρεια αρμοδιότητας της υπηρεσίας είναι ο νομός Λασιθίου και πολλές φορές οι υπηρεσίες της αποτελούν για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες ανηλίκων και ενηλίκων τον μόνο υγιή κρίκο με το κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ