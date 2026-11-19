Η ενιαία επιδημιολογική έκθεση της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2026

Στην παρούσα έκθεση, έως και την εβδομάδα 46/2026 (9.11.2026 έως 15.11.2026), γίνεται ανασκόπηση των διαθέσιμων επιδημιολογικών δεδομένων των συστημάτων επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος (SARS CoV-2, ιοί γρίπης και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV) στη χώρα μας.

Συνοπτικά:

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

– Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση. Την εβδομάδα 46/2026 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

– Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 46/2026 παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV-2 – λοίμωξη COVID-19

– Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσιάζει ανοδική τάση. Κατά την εβδομάδα 46/2026 δεν σημειώθηκε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

– Την εβδομάδα 46/2026 καταγράφηκαν 233 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=191).

– Από την αρχή του καλοκαιριού του προηγούμενου έτους καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 46/2026 δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ούτε νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 46/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 98.

– Κατά την εβδομάδα 46/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα.

Ιός της γρίπης

– Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ξεπέρασε το 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης), σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) η θετικότητα παρουσίασε μικρή μείωση.

– Την εβδομάδα 46/2026 καταγράφηκαν 88 νέες εισαγωγές γρίπης, μην παρουσιάζοντας αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=86).

– Την εβδομάδα 46/2026 καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

– Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την 46/2026 έχουν καταγραφεί 18 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και πέντε θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 46/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 175.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

– Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI κυμαίνεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 46/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για RSV δείγματα από τις δειγματοληψίες της κοινότητας, ούτε από τις δειγματοληψίες του δικτύου επιτήρησης SARI. Συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι του RSV των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη COVID-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών, με τη λοίμωξη COVID-19 να υπερτερεί έναντι της γρίπης. Συστήνεται τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.

Αναλυτικά η Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων του ΕΟΔΥ