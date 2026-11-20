«Σήμερα, στο τέλος της ημέρας, θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2,1 εκατομμυρίων συνταξιούχων η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, η οποία θα καταβάλλεται πλέον κάθε Νοέμβριο».

Αυτό ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, επισημαίνοντας ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί δέκα ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Όπως διευκρίνισε, η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, ωστόσο η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ θα εμφανιστεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων στο τέλος της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Η υπουργός σημείωσε ότι την ενίσχυση δικαιούνται όλοι οι συνταξιούχοι ηλικίας 65 ετών και άνω, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που είναι μόνο συνταξιούχοι χηρείας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης και άλλες κατηγορίες πολιτών με αναπηρία.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στην πορεία διεύρυνσης του μέτρου, υπενθυμίζοντας ότι, όταν ξεκίνησε το Πάσχα της προηγούμενης χρονιάς, η ενίσχυση ανερχόταν στα 250 ευρώ και αφορούσε μικρότερο αριθμό συνταξιούχων.

Όπως εξήγησε, η αύξηση του δημοσιονομικού χώρου, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των εσόδων από μέτρα όπως η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, επέτρεψε τη σταδιακή αύξηση του ποσού από τα 250 ευρώ στα 300 ευρώ και στη συνέχεια στα 400 ευρώ, αλλά και τη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων.

Η υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι πρόκειται για μόνιμη οικονομική ενίσχυση, η οποία θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.