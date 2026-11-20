Σημαντική επιτυχία κατέγραψε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, με τη σύλληψη ενός 51χρονου Αγιονικολιώτη, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε τηλεφωνικές απάτες σε πολλές περιοχές της χώρας. Για την ίδια υπόθεση αναζητούνται ακόμη δύο άτομα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στη δράση του κυκλώματος.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε τη δράση οργανωμένης ομάδας, τα μέλη της οποίας χρησιμοποιούσαν τις γνωστές μεθόδους εξαπάτησης πολιτών, επικαλούμενα κυρίως την ιδιότητα του λογιστή, ατυχήματος συγγενικού τους προσώπου ή άλλα προσχήματα, προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους να παραδώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει πανελλαδική δραστηριότητα, με περιστατικά σε πολλές πόλεις, μεταξύ των οποίων ο Άγιος Νικόλαος, το Ηράκλειο, τα Χανιά, η Αλεξανδρούπολη, η Ξάνθη, η Κομοτηνή και η Δράμα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα μέλη της φέρονται να είχαν αποσπάσει από τα θύματά τους περισσότερα από 30.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ η λεία τους περιλάμβανε επίσης κοσμήματα, χρυσές λίρες και άλλα αντικείμενα σημαντικής αξίας.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης είχε η έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αγίου Νικολάου, η οποία οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 51χρονου. Ο συλληφθείς φέρεται να είχε τον ρόλο του εισπράκτορα, δηλαδή αναλάμβανε να παραλαμβάνει από τα θύματα τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα που αποσπούσαν τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε τη συμμετοχή του σε όλες τις απόπειρες τηλεφωνικής απάτης που καταγράφηκαν στον Άγιο Νικόλαο, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του εισπράκτορα. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο ακόμη εμπλεκομένων, αλλά και για την πλήρη διερεύνηση της έκτασης της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της συστηματικής έρευνας και της αξιοποίησης πληροφοριών από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, καθώς η δράση του κυκλώματος ξεπερνούσε κατά πολύ τα γεωγραφικά όρια της Κρήτης.