Με συγκίνηση και σεβασμό στην ιστορική μνήμη, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο σχολείο μας η γιορτή για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Με οδηγό το εμβληματικό έργο «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη, τα παιδιά προσέγγισαν το έπος του ’40 μέσα από την ποίηση, τη θεατρική έκφραση και την εικαστική δημιουργία, σε μια ιδέα των εκπαιδευτικών της Δ΄.

Ο Ελύτης, που έζησε τον πόλεμο στην πρώτη γραμμή ως έφεδρος ανθυπολοχαγός στο ελληνοαλβανικό μέτωπο, έδωσε με την ποίησή του φωνή στη δοκιμασία, στην αντίσταση και στην ελπίδα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των τμημάτων της Δ΄ τάξης ζωντάνεψαν τρεις σταθμούς ιστορίας και ποίησης: «Η Γένεσις – Το φως», «Τα Πάθη – Το έπος του ’40» και «Το Δοξαστικόν – Η Ειρήνη». Μέσα από τις ερμηνείες τους, ανέδειξαν τη διαδρομή από το φως και την ομορφιά της ζωής στη δοκιμασία του πολέμου και από εκεί στην προσδοκία της ειρήνης.

Η προετοιμασία της γιορτής οργανώθηκε από τις εκπαιδευτικούς Άννα Κοκαλη (Δ1), Ελένη Μενεγάκη (Δ2), Χαρά Χρονάκη (Δ3) και τις εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης Εμμανουέλα Τζανάκη και Εμμανουέλα Σεβδαλή και έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να γίνουν μικροί ερευνητές και δημιουργοί. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στην τάξη, μελέτησαν αυθεντικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων της 28ης Οκτωβρίου 1940, γνώρισαν προκηρύξεις που διακινούνταν κρυφά κατά την Κατοχή και δημιούργησαν κόμικ και γελοιογραφίες εμπνευσμένα από το «ΟΧΙ» των Ελλήνων, επιστρατεύοντας τη φαντασία και το χιούμορ τους.

Τις επετειακές δράσεις πλαισίωσαν δύο εκθέσεις στον χώρο του σχολείου. Στην εικαστική έκθεση, οι τάξεις αποτύπωσαν τον ποιητικό κόσμο του Ελύτη μέσα από χελιδονόδεντρα της ελπίδας, ήλιους των λέξεων, εικόνες του Αιγαίου, κολάζ, καλλιγραφήματα και χειρόγραφα.

Στην έκθεση ιστορικών αντικειμένων και κειμηλίων της εποχής του ’40, αντικείμενα που έφεραν μαθήτριες και μαθητές έδωσαν μια απτή διάσταση στο παρελθόν, συνδέοντας την ιστορία με τις οικογενειακές μνήμες.

Τον πανηγυρικό της ημέρας προετοίμασαν και εκφώνησαν οι ίδιοι οι μαθητές:

Η συλλογική αυτή προσπάθεια συνέδεσε τη γνώση με το συναίσθημα και τη δημιουργία, δίνοντας στα παιδιά χώρο να εκφράσουν με τη δική τους φωνή το νόημα της επετείου: την αξία της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς που τα καθοδήγησαν, καθώς και ευχαριστίες στις οικογένειες που συνέβαλαν στην έκθεση των ιστορικών αντικειμένων.

Χρόνια πολλά σε όλες τις οικογένειες της σχολικής μας κοινότητας!

3ο Δημοτικό Αγίου Νικολάου