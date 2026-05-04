Πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, παρουσία του Αντιδημάρχου Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη, η ορκωμοσία ενός νέου μόνιμου Δημοτικού Υπαλλήλου, το πρωί της Δευτέρας 4/5 στη Λότζια.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Τριαντάφυλλο Πλιάκα (κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών) που τοποθετείται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 6Κ/2024.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Γιώργος Αγριμανάκης καλωσόρισαν στο δυναμικό του Δήμου Ηρακλείου το νέο υπάλληλο και του ευχήθηκαν υγεία και καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα.