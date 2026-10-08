Μια νέα απόπειρα εξαπάτησης πολιτών καταγράφεται σε χωριά του Ηρακλείου, με επιτήδειους να επικαλούνται τον Δήμο Ηρακλείου και να ζητούν χρήματα με το πρόσχημα της αποφυγής διακοπής ηλεκτροδότησης. Ο Δήμος εφιστά την προσοχή των πολιτών και ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για απάτη.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου:

Όπως πληροφορηθήκαμε, άγνωστοι καλούν στο τηλέφωνο πολίτες σε χωριά του Ηρακλείου, λέγοντας τους ότι έχουν «εντολή από τον Δήμο Ηρακλείου» να διακόψουν την παροχή ρεύματος στα σπίτια τους και για να «αποφύγουν τη διακοπή», θα πρέπει να καταβάλλουν ένα χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό.