ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΕΝΙΛ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026 – 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Η ΕΝΙΛ καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.

Η διαρκής υποβάθμιση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, η στεγαστική και ενεργειακή κρίση, σε συνδυασμό με την καθήλωση των αποδοχών, επιδεινώνουν συνεχώς τις συνθήκες διαβίωσής μας.

Στον χώρο της δημόσιας υγείας, η χρόνια υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση, η εντατικοποίηση της εργασίας, οι εξαντλητικές εφημερίες δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση που υπονομεύει τόσο την αξιοπρέπεια των εργαζομένων όσο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Στα νοσοκομεία του Λασιθίου βιώνουμε καθημερινά τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Οι ελλείψεις προσωπικού, η επισφαλής λειτουργία τμημάτων και η διαρκής υπέρβαση των ορίων αντοχής των υγειονομικών δεν μπορούν να αποτελούν τη νέα κανονικότητα του ΕΣΥ.

Μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Δημόσιο διεκδικούμε:

– Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, που να καλύπτουν τις απώλειες της αγοραστικής μας δύναμης.

– Άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

– Ουσιαστική αναβάθμιση του ειδικού ιατρικού μισθολογίου.

– Αύξηση της αποζημίωσης των εφημεριών, έγκαιρη καταβολή τους και αφορολόγητες οι αναγκαστικές πρόσθετες.

– Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

– Αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, με σεβασμό στο ωράριο και στο δικαίωμα της ανάπαυσης.

– Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης της δημόσιας υγείας.

– Μέτρα κατά της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

– Υπεράσπιση της μονιμότητας, των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Κατάργηση των αυταρχικών και τιμωρητικών διατάξεων του νέου πειθαρχικού δικαίου.

– Ανακοπή των πολιτικών ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της Δημόσιας Υγείας.

Ο αγώνας των νοσοκομειακών γιατρών για αξιοπρεπείς αποδοχές και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας είναι αναπόσπαστο μέρος του αγώνα για ένα δημόσιο, δωρεάν και καθολικά προσβάσιμο σύστημα υγείας.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ!

Όλες και όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στις 11:00 π.μ., στις κεντρικές πλατείες του Αγίου Νικολάου και της Ιεράπετρας.

Εκ του Δ.Σ. της ΕΝΙΛ