Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης «Γυναίκες», που υλοποιείται για 2η συνεχόμενη χρονιά, με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσιάζεται η συναυλία «Ερήνη – Φως: Μια Μικρασιατική Ιστορία», την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 9:00μ.μ. (οι πόρτες ανοίγουν στις 8:00μ.μ.), στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού», με ελεύθερη είσοδο.

Η Ηρακλειώτισσα ερμηνεύτρια Ερήνη, με διεθνή διαδρομή και έδρα τη Νέα Υόρκη, επιστρέφει στον τόπο της με μια παράσταση αφιερωμένη στη μικρασιατική της κληρονομιά. Το «Φως» είναι ένα έργο που παντρεύει μικρασιατικά τραγούδια σε σύγχρονες ενορχηστρώσεις με αρχειακό και οπτικοακουστικό υλικό, φέρνοντας στο προσκήνιο την ιστορία των Μικρασιατών προσφύγων και Μικρασιατισσών προσφυγισσών, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο των κρητικών κοινοτήτων ως φορέων μνήμης και δημιουργίας.

Με προσωπική έρευνα σε Σμύρνη, Βουρλά και Κριτζαλιά, η Ερήνη ξετυλίγει ένα ταξίδι αναζήτησης ριζών και ταυτότητας, που συνδέει το χθες με το σήμερα. Μέσα από κινηματογραφικές αφηγήσεις σε ύφος ντοκιμαντέρ, συνδυασμένες με ζωντανές ερμηνείες, η παράσταση γίνεται μια σύγχρονη ανάγνωση της ιστορικής μνήμης και μια γιορτή της δύναμης της φωνής να μεταφέρει πολιτισμό και ελπίδα.

Συντελεστές παράστασης:

Τραγούδι, Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ερήνη

Βιολοντσέλο: Σοφία Ευκλείδου

Λύρα: Γιώργος Κοντογιάννης

Κανονάκι: Μανώλης Κανακάκης

Ούτι: Γιάννης Δερμιτζάκης

Κρουστά: Κωστής Πουλιανάκης

Τραγούδι: Δήμητρα Κλεινάκη, Ελένη Τορνεσάκη, Αναστασία Τορνεσάκη

Χορός: Εργαστήρι Χορού – Χορόσπιτο

Χορευτική επιμέλεια: Αριστούλα Τόλη

Καλλιτεχνική επιμέλεια βίντεο: Art of Euphoria (Linda Pappa & David Mourato)

Συντονισμός παραγωγής: Άγγελος Γρίσπος

Επικοινωνία: CT Communications

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΥΛΕΣ ΑΜΚΕ

Η παράλληλη δράση «Γυναίκες», του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Έκθεση στο Φουαγιέ

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί σε μια ξεχωριστή έκθεση με τη συμμετοχή φορέων και συλλόγων που διαφυλάσσουν και αναδεικνύουν την προσφυγική μνήμη: Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Π.Σ.Ε), Σύλλογος Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου, Σύλλογος Μικρασιατών Κρήτης «Ο Άγιος Πολύκαρπος», Σύλλογος Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού, Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Αλικαρνασσού «Η Αρτεμισία», Σύλλογος Ιστορικής Μνήμης και Ανάπτυξης Αλικαρνασσού «Η Αλικαρνασσός», Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Ν. Ηρακλείου.