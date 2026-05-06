Με κεντρικό σύνθημα «Ψηφίζω και Μαθαίνω», η Περιφέρεια Κρήτης και οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσκαλούν τους πολίτες να γίνουν οι κριτές σε διαγωνισμό όπου η γνώση σώζει ζωές. Συνολικά 14 video που γυρίστηκαν από τους μαθητές σχολείων της Κρήτης είναι διαθέσιμα και αναμένουν την ψήφο του κόσμου!

Όπως αναφέρει ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης «Συμμετέχοντας στην ψηφοφορία αυτή, δεν στηρίζετε απλώς την αξιέπαινη προσπάθεια των μαθητών μας που δούλεψαν ομαδικά, έγραψαν σενάρια και πρωταγωνίστησαν για έναν ιερό σκοπό, αλλά ταυτόχρονα γίνεστε κοινωνοί μιας γνώσης όπου η πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια, βοηθώντας έμπρακτα μέσω των video να βοηθηθούν συνάνθρωποι μας».

Μέσω της ψηφοφορίας, που θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 23:00, θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του «Βραβείου Κοινού» και η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Οι πολίτες που θέλουν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία, θα πρέπει να επισκεφθούν τον σύνδεσμο https://karpa-vote.base44.app/, ψηφίζοντας το καλύτερο video. Η δράση «KARPA VIDEO CALL» δείχνει ότι οι νέοι μας έχουν και φωνή και ταλέντο, ειδικά όταν πρόκειται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.