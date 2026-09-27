Με μεγάλη επιτυχία γιορτάστηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στο Γυμνάσιο Κριτσάς η 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού – Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2026, με κεντρικό μήνυμα «Άλμα προς το Μέλλον».

Στις 10:00 π.μ. οι μαθητές και οι μαθήτριές μας συμμετείχαν στη συμβολική πανελλαδική δράση του Υπουργείου Παιδείας, πραγματοποιώντας άλμα σε μήκος χωρίς φόρα. Τις καλύτερες επιδόσεις σημείωσαν η Γεωργία Βάρδα και ο Γιώργος Νικηφόρος.

Πάνω από τις επιδόσεις, όμως, μεγαλύτερη αξία είχε το γεγονός ότι όλα τα παιδιά συμμετείχαν, προσπάθησαν και ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Αυτός ήταν, άλλωστε, και ο ουσιαστικός στόχος της ημέρας: η χαρά της άθλησης, της προσπάθειας και της συμμετοχής, πέρα από διακρίσεις. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης αγώνα σκυταλοδρομίας, μέσα από τον οποίο τα παιδιά καλλιέργησαν τη συνεργασία, την ομαδικότητα και την ευγενή άμιλλα.

Από τις 10:30 π.μ. η γιορτή απέκτησε έναν ιδιαίτερα ζεστό και οικογενειακό χαρακτήρα. Οι γονείς ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του σχολείου και αθλήθηκαν μαζί με τα παιδιά τους: οι μπαμπάδες συμμετείχαν σε αγώνα ποδοσφαίρου, ενώ οι μαμάδες και οι μαθήτριες πήραν μέρος σε πρόγραμμα Pilates.

Η συμμετοχή των γονέων ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική και επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία σχολείου και οικογένειας μπορεί να αποκτά ουσιαστικό και βιωματικό περιεχόμενο.

Ήταν πραγματικά όμορφο να βλέπει κανείς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να αθλούνται μαζί, να συνεργάζονται και να μοιράζονται τη χαρά της κίνησης. Ο χώρος του γηπέδου, μέσα στην πανέμορφη φύση της Κριτσάς, ο καλός καιρός και, κυρίως, η θετική διάθεση όλων συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ξεχωριστής εμπειρίας.

Το Γυμνάσιο Κριτσάς ευχαριστεί θερμά:

Τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας, κ. Νικητάκη, για την οργάνωση και τον συντονισμό των αθλητικών δράσεων.

Την κ. Εύη Ραφαηλάκη, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Pilates, για την ευγενική και αφιλοκερδή προσφορά της και για το εξαιρετικό, αναζωογονητικό πρόγραμμα που υλοποίησε για τις μαμάδες και τις μαθήτριες του σχολείου μας.

Τον Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, κ. Κριτσωτάκη, για την υποστήριξη και τις προτάσεις συνεργασίας με αθλητικά σωματεία και εκπαιδευτικούς.

Τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας Παναγιώτα Απογάκη, Εμμανουήλ Μιχελάκη και Γιώργο Στεργιόπουλο, οι οποίοι συνόδευσαν τα παιδιά και συνέβαλαν στην επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος.

Και, φυσικά, ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και μοιράστηκαν αυτή την όμορφη εμπειρία με τα παιδιά!

Στο τέλος της δράσης όλοι φύγαμε με ένα μεγάλο χαμόγελο και ένα ακόμη μεγαλύτερο «ευχαριστώ»!

Η ημέρα αυτή μας υπενθύμισε ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο επίδοση και διάκριση. Είναι συμμετοχή, προσπάθεια, συνεργασία, σύνδεση και χαρά.