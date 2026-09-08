Από το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά οι εργαζόμενοι στη δημόσια υγεία.

Την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την ανάπτυξη και τα πλεονάσματα, εμείς αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια, τους καθηλωμένους μισθούς, την εντατικοποίηση, τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν αποτελούν λύση στα προβλήματα των εργαζομένων.

Δεν απαντούν στην απώλεια εισοδήματος, στις ανάγκες των νοσοκομείων και στις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η πολιτική της υποχρηματοδότησης και της εμπορευματοποίησης της Υγείας, ενώ τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και οι πολεμικές δαπάνες αυξάνονται.

Η μεγάλη κινητοποίηση των εργαζομένων και του λαού στη Θεσσαλονίκη έδειξε ότι δεν υπάρχει διάθεση για άλλη αναμονή και συμβιβασμό. Δεν περιμένουμε σωτήρες. Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας, μέσα από τα σωματεία μας και τον συλλογικό αγώνα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ καλεί όλους τους συναδέλφους σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που θα αποφασιστούν το επόμενο διάστημα, ώστε να οργανώσουμε την αγωνιστική συνέχεια και κλιμάκωση.

Εκ του Δ.Σ.