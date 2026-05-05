Η 5η Μαΐου είναι κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο αφιερωμένη στη Μαία και το Μαιευτή ως αναγνώριση της προσφοράς τους στην κοινωνία και του καθοριστικού τους ρόλου στη δημιουργία υγιών ατόμων και οικογενειών.

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια γυναίκες και νεογέννητα, γίνονται αποδέκτες της φροντίδας προσοντούχων μαιών και μαιευτών και χιλιάδες ζωές σώζονται καθημερινά χάρη στην πολύτιμη συμβολή τους. Ο εορτασμός της 5ης Μαΐου, ως Παγκόσμιας Ημέρα Μαιών και Μαιευτών, αποτελεί φόρο τιμής στα καθημερινά αυτά επιτεύγματα.

Οι μαίες και οι μαιευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας, για επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, σε ό,τι άφορα στη μείωση της μητρικής και νεογνικής θνησιμότητας και την εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στις μαιευτικές υπηρεσίες υγείας.

Στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου οι Μαίες και ο Μαιευτής που εργάζονται στη γυναικολογική κλινική, κάνουν μεγάλες προσπάθειες. Το έργο που παράγεται στη Μαιευτική – Γυναικολογική κλινική του ΓΝΑΝ σε συνεργασία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι πραγματικά εντυπωσιακό τόσο σε σε ποιότητα όσα και σε ποσότητα.

Παράλληλα οι Μαίες και ο Μαιευτής της κλινικής ασχολούνται και με το σημαντικό έργο της εκπαίδευσης των λεχώνων στο θηλασμό και στην περιποίηση των νεογνών.

Δυστυχώς λόγω του ότι δεν γίνεται ο απαραίτητος αριθμός προσλήψεων τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη μείωση προσωπικού στον αριθμό των Μαιών – Μαιευτών που εργάζονται στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου. Από 17 Μαίες μαιευτές που εργάζονταν στο ΓΝΑΝ, πλέον εργάζονται μόνο 13.

Είναι ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας και ανάγκης η ενίσχυση του τμήματος Μαιευτικής του ΓΝΑΝ με μόνιμο μαιευτικό προσωπικό.

Ως Σύλλογος εργαζομένων ΓΝΑΝ αναγνωρίζουμε τη σημασία του έργου των μαιών και διεκδικούμε:

Άμεση ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων.

•Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των εργαζομένων με ελαστικές εργασιακές σχέσεις.

Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους, με πλήρη δικαιώματα και μισθούς αξιοπρέπειας..

Ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ, με σύγχρονους όρους και δικαιώματα.

Ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου της μαίας σε όλες τις βαθμίδες του δημόσιου συστήματος υγείας.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Μαίας δεν αποτελεί απλώς μια ημέρα τιμής, αλλά μια αφορμή για ουσιαστική διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών, τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τις γυναίκες και τα παιδιά που εξυπηρετούν.

Χρόνια πολλά σε όλες τις μαίες και όλους τους μαιευτές!

Εκ του ΔΣ