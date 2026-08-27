Το 2ο Φεστιβάλ Κρηνών ταξιδεύει στην Κρήνη της Χανιώτενας στην Κριτσά, την Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 21:00 όπου πρόκειται να παρουσιαστεί το δισκογραφικό έργο του μουσικού και βιολιστή Γιάννη Σφακιανού με τίτλο «Φεγγαρόστρατα».

Ο Γιάννης Σφακιανός παραχώρησε συνέντευξη στην ΑΝΑΤΟΛΗ και τη δημοσιογράφο Σοφία Σφακιανάκη και μέσα από τη συζήτηση ξεδιπλώθηκε τόσο η καλλιτεχνική του πορεία, όσο και ορισμένα στοιχεία του χαρακτήρα του.

Τον ρωτήσαμε για τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Όπως μας είπε, τον παππού του, τον έλεγαν και εκείνο Γιάννη Σφακιανό και μάλιστα έπαιζε βιολί. Από πολύ μικρή ηλικία, στον Γιάννη άρεσε η μουσική και συνεχώς άκουγε πολύ θετικά σχόλια για τον παππού του. Ήθελε λοιπόν, να αγοράσει βιολί και να αρχίσει να μαθαίνει να παίζει, όμως στην περιοχή δεν έβρισκαν κάποιο για να του κάνει μαθήματα. Σε ηλικία λοιπόν 6 ετών, ο άλλος του παππούς του αγόρασε μια λύρα και ξεκίνησε τα μαθήματα. Παράλληλα, καθώς περνούσαν τα χρόνια, ήρθε σε επαφή με πολλά ακόμη μουσικά όργανα. Αγόρασε και έμαθε μαντολίνο, στη συνέχεια λαούτο, αλλά και πνευστά. Έφθασε σε σημείο να παίζει ως μουσικός με διάφορα συγκροτήματα, αλλά μέσα του κάτι του έλεγε να κυνηγήσει το όνειρό του και να ασχοληθεί με το βιολί.

Σε ηλικία 17 ετών αγόρασε ένα βιολί και ξεκίνησε να ασχολείται. Μετέπειτα ανέβηκε στην Αθήνα όπου είχε αρχικά δάσκαλο τον Κυριάκο Γκουβέντα, στη συνέχεια έκανε μαθήματα με τον Μιχάλη Κουλουμή ενώ συνέχισε τα μαθήματα στο Ωδείο Φίλλιπος Νάκας μαζί με τον εξαιρετικό βιολιστή Γιώργο Μαρινάκη. Κατόπιν εμπλούτισε τις γνώσεις του κάνοντας μαθήματα και σεμινάρια με σημαντικούς μουσικούς, όπως ο Ross Daly και ο Χάρης Λαμπράκης.

Οι εξετάσεις

Σημαντική στιγμή στην ζωή του ήταν και η απόφασή του να δώσει Πανελλαδικές εξετάσεις σε ηλικία 28 ετών. Κατάφερε να εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.

Μας περιέγραψε πως η απόφαση αυτή ήρθε από την δίψα του για μάθηση, αναζήτηση και εμβάθυνση στη μουσική. Το Πανεπιστήμιο θεωρεί πως του διεύρυνε τους μουσικούς του προβληματισμούς και του έδωσε μια συστηματική προσέγγιση στο πώς να ανατιλαμβάνεται και να εξερευνά τη μουσική.

Το βιολί

Δήλωσε πως ποτέ δεν αισθάνθηκε το βιολί σαν απλό χόμπυ. Για εκείνον μέχρι και σήμερα το βιολί αποτελεί το μέσο για την αυτοπραγμάτωσή του.

Τον ρωτήσαμε ποιο ήταν το μουσικό όργανο μεταξύ αυτών που έχει καταπιαστεί, το οποίο τον δυσκόλεψε περισσότερο στην εκμάθηση. Όπως μας απάντησε, «δεν υπάρχει δύσκολο όργανο καθώς όταν κάτι θες να το καταφέρεις πραγματικά, κάθε δυσκολία ξεπερνιέται». Παρ’ όλα αυτά ανέφερε πως το βιολί είναι μάλλον το πιο απαιτητικό.

Επεσήμανε πως το βιολί έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, παίζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου και αποτελεί και λαϊκό αλλά και λόγιο όργανο. Για τον λόγο αυτό, στο παγκόσμιο γίγνεσθαι το βιολί έχει φτάσει, σε πολύ υψηλό εκφραστικό και δεξιοτεχνικό επίπεδο, αναδεικνύοντας πως ο βαθμός δυσκολίας του, είναι κάτι που τον ίδιο τον εξιτάρει να συνεχίζει να προσπαθεί να το «κατακτήσει».

Η Φεγγαρόστρατα και ο Χάρης Λαουρέισεν

Ενημέρωσε ότι η «Φεγγαρόσταρτα» αποτελείται από μουσικά έργα, τα οποία βασίζονται στις φόρμες της κρητικής μουσικής, σε συνδυασμό με ιδέες και μουσικές επιρροές τις οποίες έχει συλλέξει από όλη τη διάρκεια της μουσικής του διαδρομής, μέσα από τις συνεργασίες και τα επαγγελματικά του ταξίδια στο εξωτερικό σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Πρόσθεσε, πως έχει γράψει ο ίδιος τα τραγούδια και τους περισσότερους στίχους, ενώ το αλμπουμ αυτό περιλαμβάνει σημαντικές συνεργασίες όπως με τον Γιάννη Χαρούλη και τον Γιώργη Ξυλούρη (Ψαρογιώργη). Συμμετέχουν επίσης ο Χάρης Λαουρέισεν στο λούτο και ο Χάρης Μπάκας στα κρουστά.

Γνωστοποιώντας όλο το χρονικό μέσα από το οποίο γεννήθηκε η «Φεγγαρόστρατα» σχολίασε πως, ενώ είχε γράψει τα τραγούδια, ο Χάρης Λαουρέισεν, που πλέον παίζουν μαζί, του πρότεινε να κάνουν ένα δίσκο που θα περιείχε όλα αυτά τα τραγούδια. Ο Γιάννης έως εκείνη τη στιγμή δεν είχε σκεφτεί ότι θα μπορούσαν αυτά τα τραγούδια να γίνουν δίσκος. Η σκέψη αυτή ωρίμασε, δούλεψαν σκηρά και όταν μοιράστηκαν τη σκέψη της δημιουργίας ενός δίσκου με τον Χάρη Μπάκα, εκείνος ήθελε να γίνει συμπαραγωγός σε όλο αυτό το εγχχείρημα. Η φεγγαρόστρατα εμπεριέχει 8 τραγούδια με τα 6 εξ αυτών να είναι εμπνεύσεως του Γιάννη Σφακιανού.

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ο Γιάννης είχε πραγματοποιήσει προηγουμένως έρευνα συνομιλώντας με αρκετούς παλαιούς ανθρώπους της Κριτσάς ώστε να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό μπορούσε να συγκεντρώσει. Επομένως ο δίσκος αυτός εμπεριέχει και ένα ακόμη κομμάτι αυτούσιο, όπως το κατέγραψε ο Γιάννης από μια ηλικιωμένη γυναίκα του χωριού,την Ειρήνη Κοκκίνη. Επίσης περιλαμβάνει και ένα κομμάτι, το οποίο τραγούδησε αρχικά η Κατερίνα Φιρφιράκη, το οποίο μάλιστα το διασκεύασαν και το έχουν προσθέσει στη Φεγγαρόστρατα.

Παρόντες θα είναι Ψαρογιώργης και Χαρούλης

Υπογράμισε ότι είναι τεράστια τιμή και χαρά για εκείνον το γεγονός ότι θα παρευρεθούν και θα συμμετέχουν στην παρουσίαση του δίσκου ο Γιώργης Ξυλούρης (Ψαρογιώργης) και ο Γιάννης Χαρούλης.

Επεσήμανε, ότι αυτό που δυστυχώς στις μέρες μας ονομάζεται μουσική βιομηχανία συνήθως δεν αφήνει χώρο για νέες ανεξάρτητες μουσικές παραγωγές που δεν έχουν μεγάλη εμπορικότητα, ενώ μας είπε ότι εκείνοι είχαν την τύχη να έχουν τους δύο αυτούς καλλιτέχνες μαζί τους, οι οποίοι με μεγάλη χαρά δέχτηκαν να τραγουδήσουν τα τραγούδια και να γίνουν μέρος της βραδιάς.

Η Κριτσά

Ο Γιάννης επεσήμανε πως η εκδήλωση που θα υλοποιηθεί την Πέμπτη ήταν μια ιδέα του Δήμου Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα της Αντδημάρχου Πολιτισμού κ. Γεωργίας Πολυχρονάκη. Σημείωσε πως είναι συγκινητικό για εκείνους ότι θα παίξουν στην παλαιά βρύση της Χανιώτενας, που αποτελούσε την παλαιά είσοδο του χωριού.

Μάλιστα, ανέφερε ότι το Φεστιβάλ Κρηνών, ίσως είναι μια ευκαιρία για την τοπική κοινωνία να ανοίξει μια συζήτηση για την χρήση του «πολύπαθου» νερού, που αποτελεί ένα από τα τελευταία δωρεάν κοινωνικά αγαθά, πρώτης ανάγκης. Περιέγραψε στην ΑΝΑΤΟΛΗ τις παιδικές του αναμνήσεις, καθώς θυμάται την βρύση αυτή να έχει νερό αλλά και εκείνον να παίζει σαν παιδί λίγο πιο πάνω από το σημείο αυτό όπου βρισκόταν και το σπίτι της γιαγιάς του.

Για εκείνον η Κριτσά έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, καθώς -όπως ανέφερε- και ο ίδιος είναι ο τόπος που τον γέννησε, τον μεγάλωσε και την αισθάνεται «σπίτι του».

Οι συνεργασίες του

Στη μουσική του πορεία είχε και συνεχίζει να διατηρεί πολλές και αξιόλογες συνεργασίες. Μας μίλησε για κάποιες εξ αυτών αλλά και για την ιδιαίτερη σχέση που έχουν με τον Χάρη Λαουρέισεν, παίζουν μαζί για χρόνια καταφέρνοντας να διατηρούν άριστη φιλική και συνεργατική σχέση.

Η πατρότητα και οι αξίες

Η γέννηση του παιδιού του ήταν για εκείνον μια καθοριστικη και από τις πιο σημαντικές στιγμή στην ζωή του. Πολλοί γονείς θέλουν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν τα δικά τους επαγγελματικά μονοπάτια, ωστόσο ο Γιάννης δήλωσε «το παιδί μου θα ήθελα να είναι ευτυχισμένο, αλλά εάν καταφέρει την ευτυχία να την βρει μέσα από την μουσική, σημαίνει ότι κάτι θα έκανα καλά».

Εάν θα ήθελε να μεταδώσει κάτι στο γιο του είναι να σέβεται τον συνάνθρωπό του, να αναζητά την κοινότητα και την ομάδα καθώς και να κατανοήσει σε βάθος τον στίχο του Χρόνη Μίσσιου «Η επανάσταση μονάχα έχει ουσία, όσο κρατά μέχρι να γίνει εξουσία».

Ολοκληρώνοντας, θέλαμε να γνωρίσουμε τον Γιάννη πέρα από την ιδιότητά τους ως καλλιτέχνη και μουσικό. Σίγουρα από τα πρώτα λεπτά που συνομιλήσαμε μαζί του καταλάβαμε πως πρόκειται για ένα ταπεινό και αυθεντικό άτομο. Εκείνος ανέφερε πως όταν αφήνει στην άκρη το βιολί, απολαμβάνει το διάβασμα, την μελέτη της μουσικής και το να γράφει νέες μουσικές ιδέες. Προσπαθεί, όπως είπε, να περνά χρόνο με την οικογένειά του, αλλά και να βρίσκεται μαζί με ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και καταφέρνουν να προχωρήσουν συλλογικά την σκέψη τους.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ