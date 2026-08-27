Νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας θεσπίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με στόχο την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση της διαφάνειας και την εύρυθμη λειτουργία της Μαθητείας.

Ο νέος Κανονισμός περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για:

τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων μέσω TAXISnet,

τη διεύρυνση των επιλογών για την επιλογή επόπτων – εκπαιδευτικών, με στόχο την επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού,

την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας,

την αυστηροποίηση του πλαισίου αναπλήρωσης των εργαστηριακών ωρών, προς όφελος των μαθητευόμενων,

τη διεύρυνση των κριτηρίων επανάληψης φοίτησης για όσους διέκοψαν το πρόγραμμα χωρίς δική τους υπαιτιότητα και

την ενίσχυση της συμμετοχής αποφοίτων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., μέσω της διεύρυνσης των κριτηρίων συμμετοχής εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«Η Μαθητεία είναι ένας ουσιαστικός δρόμος που συνδέει τη γνώση με την πράξη και δίνει στους νέους πραγματική εμπειρία, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική. Και τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική.

Οι διαθέσιμες θέσεις Μαθητείας έφτασαν το 2025-2026 τις 14.116, από 7.212 το 2018, ενώ οι πραγματικές τοποθετήσεις μαθητευομένων αυξήθηκαν από 3.694 σε 8.331. Ενισχύθηκε σημαντικά η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, αλλά και η συμβολή του Δημοσίου, με 3.917 διαθέσιμες θέσεις το 2025-2026. Παράλληλα, έχουμε ήδη αυξήσει τη χρηματοδότηση κατά 57,1 εκατ. ευρώ, στα 182,1 εκατ. ευρώ.

Με τον νέο Κανονισμό κάνουμε τώρα το επόμενο βήμα: απλοποιούμε διαδικασίες, ενισχύουμε τη διαφάνεια, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία και διευρύνουμε τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων και για αποφοίτους της Ειδικής Αγωγής.

Θέλουμε μια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση που δεν αποτελεί δεύτερη επιλογή, αλλά μια ισότιμη και αξιόπιστη διαδρομή προς τη γνώση, την εργασία και την αυτονομία. Με περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερες επιλογές για κάθε νέο άνθρωπο.»

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης, δήλωσε:

«Η επαγγελματική εκπαίδευση και η Μαθητεία αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη δημιουργία πραγματικών ευκαιριών για τους νέους μας. Θέλουμε κάθε απόφοιτος να μπορεί να μετατρέπει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του σε ένα ουσιαστικό επαγγελματικό ξεκίνημα.

Με τον νέο Κανονισμό κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Δημιουργούμε ένα πιο σύγχρονο και φιλικό πλαίσιο, με επίκεντρο τον μαθητευόμενο και τις πραγματικές ανάγκες της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η Μαθητεία δεν είναι απλώς ένα ακόμη στάδιο εκπαίδευσης. Είναι η γέφυρα που συνδέει την εκπαίδευση με την εργασία και δίνει στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία, αυτοπεποίθηση και προοπτική για το μέλλον τους. Αυτόν τον δρόμο θέλουμε να τον κάνουμε ακόμη πιο ισχυρό».