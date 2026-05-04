Μια στοχευμένη επιμορφωτική δράση με αντικείμενο την ασφάλεια και τις σύγχρονες πρακτικές στον τομέα της ηλεκτρολογικής συντήρησης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων διοργανώνεται στη Νεάπολη, μέσα από τη συνεργασία του Πρότυπου ΕΠΑΛ Νεάπολης και του Πρότυπου Εργαστηριακού Κέντρου Νεάπολης. Η σύμπραξη των δύο σχολικών μονάδων αναδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο της επαγγελματικής εκπαίδευσης ως φορέα διάχυσης τεχνογνωσίας και διασύνδεσης με την τοπική παραγωγική δραστηριότητα.

Κεντρική θέση στη δράση κατέχουν οι εισηγητές, οι οποίοι διαθέτουν σημαντική εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση: Κουτάντος Ιωάννης, Τσαμπανάκης Νικόλαος, Χατζηγεωργίου Παναγιώτα, Σκανδαλάκης Μύρων και Ηλιάδης Αγγέλος. Τον συντονισμό της δράσης έχει ο Τσαμπανάκης Νικόλαος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οργάνωση και την επιστημονική της αρτιότητα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές που αφορούν την ασφαλή εργασία, τα ατομικά μέτρα προστασίας, τον κανονισμό ΕΛΟΤ 60364 και τις εγκαταστάσεις μέσης και χαμηλής τάσης.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε συντηρητές- ηλεκτρολόγους. Η δράση αναδεικνύει μια καινοτόμο διάσταση στη σχέση εκπαίδευσης και επαγγελματικού χώρου, καθώς η επιμόρφωση πραγματοποιείται εντός των σχολικών εργαστηρίων, τα οποία λειτουργούν ως ανοικτοί χώροι μάθησης για τους επαγγελματίες, ενισχύοντας ουσιαστικά τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες του τουριστικού κλάδου.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου, από τις 18:00 έως τις 21:00, στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του ΕΚ Νεάπολης.