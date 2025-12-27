Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες ότι από την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, από τις 7:00 το πρωί και μετά, συνεργεία του Δήμου θα ξεκινήσουν την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Μάνου Κατράκη, πλησίον της γέφυρας Λατούς, στην είσοδο της πόλης του Αγίου Νικολάου.

Οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο παρεμβάσεων για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της εξυπηρέτησης των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή.

Έως ότου ολοκληρωθούν οι εν λόγω εργασίες, παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

Ο Αντιδήμαρχος Συντηρήσεων, Αστικών και Αγροτικών Υποδομών και Συγκοινωνιών

Νίκος Καμινογιαννάκης