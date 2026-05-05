Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος χοροστάτησε κατά τον πανηγυρικό Εσπερινό που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου λίμνης Αγίου Νικολάου. Μιλώντας για τη ζωή του μεγάλου αυτού ιεράρχου και οικουμενικού διδασκάλου, σημείωσε: “Πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να γίνει συνείδηση η αποσαφήνιση του δόγματος, έτσι όπως διατυπώθηκε από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο, και μέχρι να επιβληθεί στην Αυτοκρατορία. Κι αυτό συμβαίνει πολλές φορές, γιατί οι ισχυροί και εκείνοι που κατέχουν την εξουσία ενδιαφέρονται όχι για την αλήθεια, αλλά για την ειρήνη και την ενότητα. Δεν μπορεί όμως να υπάρξει ούτε αληθινή ειρήνη, ούτε πραγματική ενότητα όταν απουσιάζει η αλήθεια. Ο Άγιος Αθανάσιος πολλές φορές έμεινε μόνος του, αλλά έμεινε με την αλήθεια και να ξέρετε, αδελφοί μου, όποιος μένει με την αλήθεια δεν μένει ποτέ μόνος του, γιατί η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Χριστός”.