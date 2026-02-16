Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Α.Κ.) της Π.Ε. Λασιθίου ενημερώνει όλους τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) ότι, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 326/1998, Π.Δ. 298/2000 και σχετικών εγγράφων του Υπ.Α.Α.Τ.), υποχρεούνται να προβούν σε άμεση ανανέωση της εγγραφής τους, εφόσον έχει παρέλθει τριετία από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

Επισημαίνεται ότι η παράλειψη εγγραφής ή επικαιροποίησης στο ΜΕΝΟ αποτελεί παράβαση που επισύρει διοικητικά πρόστιμα, ενώ η μη εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης οδηγεί σε απενεργοποίηση της εγγραφής. Ειδικά για τους Εξαγωγείς και Εισαγωγείς, η απενεργοποίηση συνεπάγεται την αδυναμία υποβολής ψηφιακών αναγγελιών.

Καταληκτικές Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι προθεσμίες ορίζονται ως εξής:

Έως 20 Φεβρουαρίου 2026: Για τους κλάδους «ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ», «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ – ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ», «ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ» (Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο) και «ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ».

Έως 27 Φεβρουαρίου 2026: Για τον κλάδο «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ».

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά ανά Κατηγορία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της Δ.Α.Α.Κ. Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο ή στα κατά τόπους Τμήματα σε Ιεράπετρα και Σητεία, προσκομίζοντας τα εξής:

Εξαγωγείς – Αποστολείς & Εισαγωγείς – Παραλήπτες

Βεβαίωση Επιμελητηρίου ή Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. Στοιχεία επιχείρησης από myAADE (με εμφανείς τους ΚΑΔ). Ηλεκτρονικό Παράβολο 600 € (κωδικός 1671). Καταστατικό εταιρείας (όπου απαιτείται). Γνωστοποίηση λειτουργίας εγκαταστάσεων τυποποίησης/συσκευασίας. Μισθωτήριο εγκαταστάσεων (εφόσον είναι μισθωμένες). Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr περί αληθείας των στοιχείων και δέσμευση γνωστοποίησης μεταβολών.

Έμποροι Εγχώριας Αγοράς (Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο)

Βεβαίωση Επιμελητηρίου ή Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. Στοιχεία επιχείρησης από myAADE (με εμφανείς τους ΚΑΔ). Ηλεκτρονικό Παράβολο 300 € (κωδικός 1673). (Εξαιρούνται επιχειρήσεις με έδρα σε οικισμούς κάτω των 5.000 κατοίκων). Καταστατικό εταιρείας (όπου απαιτείται). Γνωστοποίηση λειτουργίας εγκαταστάσεων & μισθωτήριο (αν υπάρχουν/απαιτούνται). Άδεια πωλητή λαϊκών αγορών/πλανόδιου εμπορίου (εφόσον υπάρχει). Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr.

Παραγωγοί (50Β)

Στοιχεία επιχείρησης από myAADE (με εμφανείς τους ΚΑΔ). Αντίγραφο τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης ΟΣΔΕ. Άδεια παραγωγού – πωλητή (εφόσον υπάρχει). Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (για επιβεβαίωση διεύθυνσης). Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr.

Πληροφορίες & Επικοινωνία

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα της Δ.Α.Α.Κ. Π.Ε. Λασιθίου:

Άγιος Νικόλαος: 28413 40520, 28413 40521

28413 40520, 28413 40521 Ιεράπετρα: 28423 05165, 28423 05167, 28423 05168

28423 05165, 28423 05167, 28423 05168 Σητεία: 28430 40312

Εκ της Διευθύνσεως Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λασιθίου