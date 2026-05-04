Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 06 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας 1ο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο Νεάπολης, στον χώρο του εργαστηρίου Αισθητικής, εθελοντική αιμοδοσία.

Να επισημανθεί ότι στον χώρο του σχολείου μας θα μπορούν να δώσουν αίμα οι μαθήτριες κι οι μαθητές μας!

Παράλληλα, από 04/05 έως 15/05/2026, θα υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς αίματος στο Τμήμα Αιμοδοσίας του ΓΝΑΝ (από γονείς – καθηγητές κι όποιον άλλον επιθυμεί) ενισχύοντας έμπρακτα τη συλλογική μας προσπάθεια! Ευχαριστούμε πολύ το τμήμα Αιμοδοσίας του ΓΝΑΝ με το οποίο υπάρχει αγαστή συνεργασία με σκοπό την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και προσφοράς στον συνάνθρωπο!



Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της δράσης, χθες, 29/05/2026, ο γιατρός του ΓΝΑΝ, κ. Μιχάλης Διαλυνάς, ενημέρωσε τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας με μια ιδιαίτερα κατατοπιστική και ευρηματική παρουσίαση. Η συμβολή του ήταν καθοριστική στην καλλιέργεια της κουλτούρας της αιμοδοσίας και στη διαμόρφωση της ταυτότητας του εθελοντή αιμοδότη.

Το σχολείο μας στηρίζει ενεργά την αιμοδοσία εδώ και πέντε χρόνια. Μια εθελοντική πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2021 έχει πλέον εξελιχθεί σε θεσμό, αγκαλιάζοντας το σύνολο της σχολικής κοινότητας και ανοίγοντας τον δρόμο για παρόμοιες δράσεις και σε άλλες σχολικές μονάδες .Η αιμοδοσία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας μας, άρρηκτα συνδεδεμένης με τις αξίες της προσφοράς, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μιχάλη Διαλυνά για τη διαχρονική του στήριξη και την προθυμία με την οποία ανταποκρίνεται κάθε χρόνο στο αίτημά μας για ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών και μαθητριών μας.