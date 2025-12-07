Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργάνωσε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, ανήμερα του εορτασμού του πολιούχου και προστάτη της πόλης, Αγίου Νικολάου, μια Χριστουγεννιάτικη γιορτή στη Λίμνη, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, την οποία παρακολούθησαν μικροί και μεγάλοι, που συγκεντρώθηκαν στην περιοχή για να ζήσουν την πρώτη χριστουγεννιάτικη στιγμή της χρονιάς.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης υπογράμμισε τη σημασία της ημέρας, τονίζοντας ότι ο Άγιος Νικόλαος, με την πνευματική και ιστορική του παρακαταθήκη, αποτελεί “φάρο” ειρήνης, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Αναφέρθηκε στη μακραίωνη ιστορία του μικρού βυζαντινού Ναού στον Όρμο του Αγίου Νικολάου, από τον οποίο πήρε το όνομά της η πόλη, και σημείωσε ότι η φωταγώγηση του δέντρου συμβολίζει την ενότητα και την ελπίδα – αξίες απαραίτητες σε κάθε εποχή.

Ο Δήμαρχος ευχήθηκε σε όλους υγεία, δύναμη και αισιοδοξία, καλώντας τους δημότες να διατηρήσουν ζωντανό το πνεύμα της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας.

Το εορταστικό πρόγραμμα ήταν πλούσιο και πολυδιάστατο, προσφέροντας μια όμορφη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Συμμετείχαν: η Δημοτική Φιλαρμονική Αγίου Νικολάου, οι Σχολές Χορού Alegria, Dance Project, Little Feet, ο Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής “Ρυθμός” Αγίου Νικολάου, καθώς και ανιματέρ με Bubble Show που διασκέδασαν τα παιδιά. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικο παζάρι από Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η Χριστουγεννιάτικη συναυλία “Εκείνος – Εκείνη & τα Χριστούγεννα” που παρουσιάστηκε στο Κινηματοθέατρο REX, με τους καταξιωμένους ερμηνευτές Παναγιώτη Πετράκη και Τζίνα Φωτεινοπούλου, που χάρισαν στο κοινό μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά με αγαπημένα εορταστικά τραγούδια και έντονη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Στην εκδήλωση της φωταγώγησης παραβρέθηκαν, επίσης, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ τους χαιρετισμούς τους απηύθυναν η βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής Κατερίνα Σπυριδάκη και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουρισμού Μιχάλης Κλώντζας, οι οποίοι εξέφρασαν τις θερμές τους ευχές για τις γιορτές.