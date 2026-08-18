Οι Περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου βρίσκονται στην τελική φάση προετοιμασίας κοινής πρότασης για πιλοτικό πρόγραμμα περιορισμού του λαγοκέφαλου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Νοτίου Αιγαίου, κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης ενημέρωσε ότι «είμαστε σε καθημερινή επαφή με τις υπηρεσίες μας, με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να ολοκληρωθεί εγκαίρως αυτή η διαδικασία και να υποβάλουμε τη σχετική πρόταση, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η πρόσκληση».

Οι επαγγελματίες αλιείς που θα συμμετέχουν θα λαμβάνουν 5.33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλου που αλιεύουν και παραδίδουν στα καθορισμένα σημεία. Το πρόγραμμα προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.

ΛΕΩΝ.Κ.