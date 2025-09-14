Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγίου Νικολάου, Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε πως νωρίς το πρωί εκδηλώθηκε φωτιά στην Ελούντα σε σημείο με αδρανή γεωργική έκταση, ξερά χόρτα και ελιές. Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά έκαψε περίπου 10 τετραγωνικά μέτρα, ενώ τσουρουφλίστηκε και μία ελιά. Οι κάτοικοι της περιοχής αντέδρασαν άμεσα με λάστιχα, βοηθώντας την κατάσταση μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες. Στο σημείο επιχείρησαν 6 άνδρες της υπηρεσίας με 2 υδροφόρα οχήματα και 1 τζιπ, ενώ το ανακριτικό τμήμα έχει αναλάβει την υπόθεση. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως πρόκειται για κατοικημένη περιοχή και πως εκείνη την ώρα φυσούσαν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που έκανε την κατάσταση πιο επικίνδυνη.