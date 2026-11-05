Η λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου είναι και παραμένει εξασφαλισμένη, δηλώνει στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Χειρουργός και Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝΑΝ κ. Νίκος Μουδατσάκης.

Η τοποθέτησή του έρχεται στον απόηχο του χθεσινού ρεπορτάζ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, στο οποίο ο Διευθυντής της ΜΕΘ κ. Χάνι Μασούντ εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας της μετά την υποχρεωτική αποχώρησή του, στις 31 Δεκεμβρίου 2026, λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην «Α» ο κ. Μασούντ, από την 1η Ιανουαρίου 2027 η ΜΕΘ θα απομείνει με μόλις δύο γιατρούς, ενώ οι ενεργές κλίνες της έχουν ήδη μειωθεί από έξι σε τέσσερις. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου, με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ζητά άμεσες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Μονάδας, μεταξύ των οποίων και την τροποποίηση του άρθρου 63 του νόμου 5129/2024, ώστε να παραταθεί το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα μετακίνησης γιατρών. Τη συγκεκριμένη λύση είχε προτείνει και ο ίδιος ο κ. Μασούντ σε πρόσφατη συνάντηση με εργαζομένους και εκπροσώπους τοπικών φορέων, εισηγούμενος την επέκταση του προβλεπόμενου εξαμήνου, για παράδειγμα στους οκτώ μήνες, προκειμένου να συνεχιστεί η συνδρομή των δύο έμπειρων γιατρών που ενισχύουν περιοδικά τη ΜΕΘ και συμβάλλουν στην κάλυψη των εφημεριών της.

Εξασφαλισμένη η λειτουργία της ΜΕΘ

«Πρώτο και θεμελιώδες μέλημα όλων μας είναι να καταστεί σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η λειτουργία της ΜΕΘ είναι και παραμένει απόλυτα εξασφαλισμένη», υπογραμμίζει ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Όπως επισημαίνει, η Μονάδα αποτελεί ζωτικό πυλώνα τόσο για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου όσο και για ολόκληρο το Λασίθι, ξεκαθαρίζοντας πως «κανείς δεν προτίθεται να επιτρέψει την αναστολή ή τον υποβιβασμό του κρίσιμου έργου της».

«Καθημερινή και αγαστή συνεργασία με τη Διοίκηση»

Αναφερόμενος στη συνεργασία της Ιατρικής Υπηρεσίας με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, ο κ. Μουδατσάκης τη χαρακτηρίζει «καθημερινή, σταθερή και αγαστή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα από τη συντονισμένη αυτή προσπάθεια έχουν αντιμετωπιστεί προβλήματα που παρέμεναν άλυτα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι έχουν δοθεί οριστικές λύσεις σε χρονίζοντα τεχνικά ζητήματα, καθώς και σε προβλήματα υποδομών και λειτουργίας που εκκρεμούσαν επί σειρά ετών και τα οποία αποκαταστάθηκαν μεθοδικά.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι και στον κρίσιμο τομέα του ανθρώπινου δυναμικού καταγράφεται σαφής και μετρήσιμη βελτίωση. «Προβλήματα στελέχωσης αναμφίβολα υπάρχουν, όπως άλλωστε αντιμετωπίζει το σύνολο των νοσοκομείων της χώρας, όμως η πραγματικότητα επιβεβαιώνει ότι γίνονται σταθερά βήματα προόδου και ενίσχυσης», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Η ισοπέδωση και ο μηδενισμός δεν βοηθούν κανέναν»

Ο κ. Μουδατσάκης τοποθετείται και απέναντι στον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύονται δημόσια τα προβλήματα του Νοσοκομείου, τονίζοντας ότι η επισήμανση των πραγματικών δυσκολιών είναι θεμιτή όταν γίνεται με πνεύμα ευθύνης και εποικοδομητικής διεκδίκησης.

«Η ανάδειξη των υπαρκτών δυσκολιών είναι θεμιτή όταν γίνεται με πνεύμα ευθύνης και εποικοδομητικής διεκδίκησης», αναφέρει.

Όπως προσθέτει, «η ισοπέδωση και ο μηδενισμός δεν βοηθούν κανέναν – και προπάντων αδικούν το ίδιο το νοσοκομείο, ακυρώνουν τον καθημερινό μόχθο ιατρών και νοσηλευτών και καλλιεργούν αδικαιολόγητη ανησυχία στους πολίτες που καταφεύγουν στις υπηρεσίες μας».

«Το Νοσοκομείο βρίσκεται

σε τροχιά θετικής ανάπτυξης»

Κλείνοντας, ο κ. Μουδατσάκης αναφέρεται στη συνέχιση του έργου του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. «Το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου συνεχίζει να στέκεται όρθιο, μάχιμο και δίπλα στον ασθενή, διασφαλίζοντας την ποιότητα και τη συνέχεια της περίθαλψης για ολόκληρη την κοινωνία του Λασιθίου», αναφέρει.

Και καταλήγει επισημαίνοντας ότι «πέρα από τις όποιες δυσκολίες, το νοσοκομείο μας βρίσκεται αδιαμφισβήτητα σε τροχιά σταθερής και θετικής ανάπτυξης».

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ