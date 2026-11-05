Με αγάπη για τον τόπο μας, σεβασμό στην ιστορία και την παράδοσή μας και με διάθεση προσφοράς, ανακοινώνουμε τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Κριτσάς.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ.:

Πρόεδρος: Μπροκάκη Κωνσταντίνα

Αντιπρόεδρος: Βιδάκης Μιχάλης

Γραμματέας: Ταβλάς Γιάννης

Ταμίας: Κουτουλάκη Μαρία

Μέλη:

Μιχαηλίδης Φώτης

Σκύβαλος Γιάννης

Βάρδα Μαρία

Ξεκινάμε αυτή τη νέα πορεία με πνεύμα ενότητας, συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και συσπείρωσης.

Με εκτίμηση στο έργο όσων προηγήθηκαν και με πίστη στη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας, επιθυμούμε έναν Σύλλογο ανοιχτό σε όλους, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς.

Γιατί ο Σύλλογος ανήκει σε όλους μας και κανείς δεν περισσεύει!

Καλούμε όλους τους συγχωριανούς μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, με κοινό στόχο τη διατήρηση της παράδοσης, την ανάδειξη του πολιτισμού και την πρόοδο του τόπου μας.

Με σεβασμό στο παρελθόν, ενότητα στο παρόν και αισιοδοξία για το μέλλον!

Όλοι μαζί για την Κριτσά μας!

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο